Déconfinement : les saisons de Ligue 1, de Ligue 2 et de Top 14 certainement terminées

publié le 28/04/2020 à 18:58

L'annonce du plan de déconfinement est tombé ce mardi 28 avril. Pas de rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique, les parcs et les jardins ne pourront rouvrir que dans les fameux départements verts, les plages restent interdites et toujours pas de sport.

"La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre", a annoncé Édouard Philippe ce mardi 28 avril. La saison est terminée si la Ligue football professionnelle décide que son calendrier est intenable avec en septembre les dix journées à disputer, mais aussi avec l'enchaînement de la nouvelle saison et reste à savoir si l'UEFA demeure inflexible avec sa date butoir du 4 août.

Si selon les annonces d'Édouard Philippe, le sort des saisons de Ligue et Ligue 2 semble scellé, il existe un mince espoir que les exercices aillent à leur terme. On peut encore espérer que La Ligue puisse tout caser, il faudrait convaincre l'UEFA de proposer un nouveau calendrier et qu'elle-même sacrifie sa Ligue des champions. L'avantage serait que les 300 millions d'euros restants à régler par des diffuseurs TV, sans doute renégociés seraient en partie sauvés.

Des annonces peuvent intervenir à tout moment ce soir. Pour le championnat de France de Rugby, il devrait ne pas reprendre du tout. Enfin, pour d'autres événements sportifs comme le Tour de France, la doctrine administrative sera difficile à appliquer tout au long du parcours en raison des rassemblements limités à 5.000 personnes, avec de surcroît un départ à Nice le 29 août, alors que le Premier ministre parle d'une potentielle reprise des compétions en septembre.

