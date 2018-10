publié le 08/07/2018 à 08:30

Un Français sur deux compte suivre, de près ou de loin, le Tour de France cycliste du samedi 7 au dimanche 29 juillet. Un Français sur trois croit à la victoire d'un coureur portant les couleurs bleu-blanc-rouge, sans doute Romain Bardet. Le Britannique Christopher Froome, dont la présence est majoritairement jugée anormale, est le grand favori pour 40% des sondés.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 4 et jeudi 5 juillet, auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 395 amateurs de cyclisme, selon la méthode des quotas.



1. Un Français sur deux compte suivre le Tour

La plus grande course cycliste au monde s’est élancé samedi 7 juillet de Noirmoutier-en-l'Île pour trois semaines. Devant leurs postes de télévision ou sur le bord des routes, les Françaises et les Français seront encore nombreux à suivre l'événement. Une personne interrogée sur deux compte ainsi suivre la grande boucle cette année. C’est toutefois un peu moins que l’an passé (55%).

Dans le détail, 14% entendent suivre un maximum d’étapes en direct, 21% se concentreront essentiellement sur les étapes de montagne et 15% se contenteront de prendre connaissance des résultats. Chez les amateurs de cyclisme, l’engouement est logiquement massif. 96% s’y intéresseront. Parmi eux, les trois-quarts suivront des étapes en direct.

Tour de France 2018 : un Français sur deux compte suivre la course Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Un Français sur trois croit à une victoire française

Depuis Bernard Hinault en 1985, aucun coureur français n’a été couronné à domicile. Depuis, Laurent Fignon (1989) Richard Virenque (1997), Jean-Christophe Péraud (2014) et Romain Bardet (2016) sont montés sur la deuxième marche du podium.



Bardet a encore terminé 3e l'an passé, comme Thibaut Pinot en 2014. Ces résultats incitent moins les sondés à l'optimisme que l'an passé, mais ils sont tout de même 33% à imaginer un sacre de l'un des leurs le dimanche 29 juillet prochain sur les Champs-Élysées. Chez les amateurs, le pourcentage grimpe à 40.

Tour de France 2018 : un Français sur trois croit à une victoire française Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Pas normal que Froome soit au départ

Si les Français sont plus pessimistes que l’an passé pour leurs coureurs, c’est peut-être parce que l’actualité des derniers jours a confirmé la présence du vainqueur de quatre des cinq derniers tours, le Britannique Chris Froome. Après de longs mois sans qu’une décision ne soit prise dans l’affaire le concernant, les organisateurs de la grande boucle lui ont signifié qu’il n’avait pas le droit de participer.



Mais au lendemain de la divulgation de cette nouvelle, l’UCI a rendu sa décision, le blanchissant et obligeant les organisateurs du Tour à revenir sur leur décision. Les Français (55%) et plus encore les amateurs de cyclisme (62%) jugent que la présence du coureur de la Sky n’est pas normale.

Tour de France 2018 :pas normal que Froome soit au départ Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Froome immense favori

Cette affaire est d’autant plus commentée qu’elle concerne le grand favori de la course. Car pour les Français, c’est bien le Britannique qui devrait l’emporter une nouvelle fois. 40% d’entre eux et 47% des amateurs de cyclisme le désignent.



Romain Bardet se hisse à la deuxième place des favoris du Tour. Cité par 16% des Français et 21% des amateurs de cyclisme, le Français devance le Colombien Nairo Quintana, le Hollandais Tom Dumoulin, l'Italien Vincenzo Nibali, l'Australien Richie Porte ou encore le Britannique Adam Yates et le Colombien Rigoberto Uran.

baro4 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama