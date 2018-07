et Claire Gaveau

publié le 30/07/2018 à 08:23

La domination outrageuse de Sky, certaines étapes aseptisées, des leaders qui n'attaquent pas... Les critiques ont été nombreuses sur ce Tour de France. De nombreux amoureux du vélo dénonçant notamment une Grande Boucle "ennuyeuse". Des critiques balayées d'un revers de main par Christian Prudhomme, le directeur du Tour. "Certainement pas, lance-t-il. Ça a été le Tour du courage".



Invité de RTL ce lundi 30 juillet, au lendemain de l'arrivée sur les Champs-Élysées, ce dernier évoque notamment "l'image la plus marquante" de cette 105e édition. "Le Belge Philippe Gilbert, un ancien champion du monde, qui tombe dans la descente. Il disparaît en direct devant des millions de téléspectateurs partout dans le monde, il remonte sur son vélo, il finit l'étape et on découvre ensuite qu'il a une rotule fracturé".

Cette détermination est selon lui le "symbole de ce métier de coureur cycliste". "C'est le symbole de ce que sont ces champions qui sont si souvent vilipendés mais qui sont des êtres au courage exceptionnel", assure Christian Prudhomme, qui cite également Lawson Craddock, qui a achevé la course en dernière position alors qu'il était blessé depuis la première étape.