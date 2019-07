publié le 01/07/2019 à 18:44

Une nouvelle histoire commence à Bruxelles : c'est dans la ville d'Eddy Merckx, quintuple vainqueur du Tour de France dans les années 1970, que le Tour de France 2019 s'élance samedi 6 juillet pour une édition ouverte, propice à un changement de génération symbolisé par le jeune grimpeur colombien Egan Bernal (Ineos, sponsor successeur de Sky).

Des trois premiers de l'an passé, il ne reste que le tenant du titre, le Gallois Geraint Thomas, sans résultat vraiment probant en 2019. Le Néerlandais Tom Dumoulin (2e) et le Britannique Chris Froome (3e), quadruple vainqueur du Tour grièvement blessé en juin, sont en effet forfaits.

15e l'an passé après s'être dévoué à la cause de Froome, Bernal, le tout jeune Colombien (22 ans), grimpeur prodige, a gagné en 2019 deux courses d'une semaine, Paris-Nice et le Tour de Suisse. Il a surtout laissé entrevoir un potentiel exceptionnel qui pourrait l'amener à devenir le premier Colombien vainqueur du Tour de France et, en cas de succès le dimanche 28 juillet à Paris, son plus jeune lauréat de l'après-guerre.

Trilogie alpestre juste avant l'arrivée

Le profil montagneux de ce Tour l'avantage. Et plus encore, les passages répétés au-delà de 2.000 mètres. Sept cols et surtout trois arrivées au sommet (Tourmalet, Tignes, Val Thorens) se situent au-delà de cette barrière, seuil de la haute altitude en cyclisme. Avec une trilogie alpestre qui se conclut à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées.

Au départ de Bruxelles, la course promet des rebondissements. "On pourrait avoir trois maillots jaunes différents en trois jours", souligne Christian Prudhomme. Pour peu que les puncheurs, le Français Julian Alaphilippe, attendu dès le troisième jour à Epernay, le débutant belge Wout Van Aert ou le Slovaque Peter Sagan, candidat à un septième maillot vert qui serait le record du genre, troublent le jeu des sprinteurs (Groenewegen, Ewan, Viviani, Kristoff).

Mais c'est en montagne, et à un degré moindre lors de l'unique contre-la-montre individuel de Pau (27 km), que la course doit se jouer. Bernal et Thomas le savent. Les autres prétendants au podium aussi, qu'ils viennent du Danemark (Fuglsang), d'Italie (Nibali), de Colombie (Quintana, Uran), des Pays-Bas (Kruijswijk), d'Espagne (Landa), de Grande-Bretagne (A. Yates), d'Australie (Porte), et évidemment de France (Pinot et Bardet).

Tour de France 2019 : le parcours Crédit : Valentina BRESCHI, Paul DEFOSSEUX / AFP

Les 21 étapes en détails :

6 juillet : 1re étape Bruxelles - Bruxelles, 192 km

7 juillet : 2e étape Bruxelles Palais Royal - Bruxelles Atomium, 27 km (contre-la-montre par équipes)

8 juillet : 3e étape Binche (Belgique) - Epernay, 214 km

9 juillet : 4e étape Reims - Nancy, 215 km

10 juillet : 5e étape Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 169 km

11 juillet : 6e étape Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 157 km

12 juillet : 7e étape Belfort - Chalon-sur-Saône, 230 km

13 juillet : 8e étape Mâcon - Saint-Etienne, 199 km

14 juillet : 9e étape Saint-Etienne - Brioude, 170 km

15 juillet : 10e étape Saint-Flour - Albi, 218 km

16 juillet : repos à Albi

17 juillet : 11e étape Albi - Toulouse, 167 km

18 juillet : 12e étape Toulouse - Bagnères-de-Bigorre, 202 km

19 juillet : 13e étape Pau - Pau, 27 km (contre-la-montre individuel)

20 juillet : 14e étape Tarbes - Tourmalet, 117 km

21 juillet : 15e étape Limoux - Foix Prat d'Albis, 185 km

22 juillet : repos à Nîmes

23 juillet : 16e étape Nîmes - Nîmes, 177 km

24 juillet : 17e étape Pont du Gard - Gap, 206 km

25 juillet : 18e étape Embrun - Valloire, 207 km

26 juillet : 19e étape Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 123 km

27 juillet : 20e étape Albertville - Val Thorens, 131 km

28 juillet : 21e étape Rambouillet - Paris Champs-Elysées, 127 km