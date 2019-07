publié le 25/07/2019 à 19:42

Julian Alaphilippe a réussi à conserver son maillot jaune à l'issue de la 18e étape, la première dans les Alpes, jeudi 25 juillet. Il lui reste deux journées redoutables à affronter avant le final à Paris, dimanche 28 juillet. Deux courtes étapes de haute montagne, avec arrivée en altitude.

Avant de se frotter au copieux menu entre Albertville et Val Thorens (130 km), place vendredi 26 juillet à Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km). Trois montées dans la Haute-Maurienne, vallée exposée au vent, conduisent à l'Iseran, le plus haut col routier d'Europe à l'altitude de 2.770 mètres, ses 12,9 km de montée à 7,5 % de pente moyenne.

La descente, par Val d'Isère, mène sans transition à l'ascension finale de Tignes, raide surtout dans sa première partie. Cette montée de 7,4 km à 7 % se conclut par deux kilomètres en léger faux-plat. "La difficulté est qu'au pied, on est déjà à plus de 1800 mètres", estime Thibaut Pinot. "On va mesurer l'effet de l'altitude sur l'organisme avant d'entamer les premières rampes. On est vraiment très haut".

Départ fictif de Saint-Jean-de-Maurienne à 13h45, lancé à 13h55. Arrivée à Tignes prévue entre 17h23 et 17h50.

Tour de France 2019 : le profil de la 19e étape Crédit : Laurence SAUBADU / AFP