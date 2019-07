et AFP

Première arrivée au sommet au-delà de 2.000 mètres : la 14e étape du Tour se conclut au sommet du Tourmalet, le "géant" des Pyrénées, en contrebas de l'observatoire du pic du Midi. 9 ans après l'arrivée en duo du Luxembourgeois Andy Schleck devant l'Espagnol Alberto Contador, la course revient sur le même site, à 2.115 mètres d'altitude, tout près de la stèle dédiée à Jacques Goddet, l'emblématique directeur du Tour de l'après-guerre.

"L'étape est très courte, 117,5 kilomètres", souligne le directeur de course Thierry Gouvenou. "On peut supposer que les grimpeurs seront envoyés à l'avant dans le Soulor (km 60,5) pour servir de relais". Après le Soulor, classé en 1re catégorie, la route descend à Argelès-Gazost et attaque le Tourmalet par son versant ouest, du côté de Barèges. La montée finale, longue de 19 kilomètres, présente une pente moyenne de 7,4%.

À 3 kilomètres de l'arrivée, la pente se redresse (10,9%) avant un passage moins raide (7,2%) et un final très dur (9,8%). Le col le plus souvent franchi dans l'histoire du Tour a été escaladé pour la première fois en 1910. La première arrivée date, en revanche, de 1974. Départ de Tarbes à 13h30, lancé à 13h45, arrivée au Tourmalet vers 17h02 (prévision calculée à 36 km/h de moyenne).

