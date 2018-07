publié le 29/06/2017 à 10:30

Comment s'est débloquée l'échappée du jour ? Qui a tenté sa chance en premier ? Au bout de combien de temps ? Jusqu'à présent, les téléspectateurs du Tour de France devait attendre la plupart du temps deux bonnes heures, au moins, avant de le savoir. Frustrant pour les plus mordus de tactique, incompréhensible pour de nombreux amateurs, notamment en raison de la multiplicité des chaînes de France Télévisions. En 2017, cette page va être tournée.



Pour la première fois de l'histoire, en effet, les 21 étapes seront retransmises en intégralité et en clair sur le petit écran, contre quelques unes auparavant, en général le départ et l'arrivée plus les étapes les plus marquantes de montagne. Au total, plus de 105 heures de direct. Sauf rares exceptions, la journée débutera aux environs de 12h sur France 2, se poursuivra sur France 3 vers 12h55, avant de rebasculer sur France 2 vers 15h.

Autre diffuseur de l’événement, Eurosport assurera aussi une large couverture chaque jour sur son antenne principale, avec une prise d'antenne dès 10h30 et de nombreux magazines avant et après la course. Le contre-la-montre de Düsseldorf, 1re étape samedi 1er juillet, est à vivre de 14h50 à 19h05. Rendez-vous dès 12h le lendemain.

RTL reconduit son dispositif exceptionnel

Comme chaque année, vous retrouverez aussi une très large couverture de la Grande Boucle à la radio sur RTL. Au programme, un point sur la course toutes les 30 minutes à partir de 12h30, toutes les arrivées en direct, ainsi que le passage des cols décisifs et tous les faits marquants en instantanés.



Chaque matin, quatre chroniques vous sont proposées : "Le Carnet de route" de notre consultant Laurent Jalabert à 6h10 et 8h, "L’œil de L'Équipe" à 6h40 (7h10 le week-end), "Fenêtre sur Tour" de notre chroniqueur Christian Laborde à 7h30 et "L'étape du jour" présentée par Laurent Jalabert à 10h.



À la mi-journée (12h50), Christophe Pacaud présente "RTL chez vous", avant de revenir de 18h30 à 19h pour le "Club Jalabert". Au menu analyses à chaud de l'étape écoulée, interviews de l'essentiel des protagoinaistes de l'épreuve, reportages... Parallèlement, le site RTL.fr vous proposera un direct commenté en intégralité de chaque étape.