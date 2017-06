publié le 22/06/2017 à 04:33

Près de 2.000 gendarmes et policiers seront mobilisés pour l'avant-dernière étape du Tour de France à Marseille le 22 juillet, un contre-la-montre dans la cité phocéenne où sont attendus 67.000 spectateurs au Stade Vélodrome, a annoncé mardi 20 juin le préfet de police Laurent Nuñez. Ce contingent de 2.000 gendarmes et policiers s'ajoutera au "dispositif sentinelle", a indiqué Laurent Nuñez lors d'un point de presse. Le nombre de policiers et de gendarmes qui sécuriseront l’ensemble des étapes du Tour de France 2017 n'a pas encore été communiqué officiellement (23.000 policiers et gendarmes avaient été déployés en 2016).



Pour l'étape marseillaise, il s'agira "essentiellement de jalonner le parcours de la course", qui se déroule sur 22,5 kilomètres entre le stade Vélodrome, la Corniche et le Vieux-Port en passant par la montée jusqu'à la basilique de Notre Dame de La Garde qui domine la ville. Deuxième mission, "sécuriser les endroits où il y aura beaucoup de public", autour du stade et sur le Vieux-Port, où le public sera fouillé", a précisé le préfet. Un dispositif "anti-intrusion" sera également mis en place.

Près de 67.000 personnes sont attendues au stade Vélodrome où auront lieu le départ et l'arrivée du contre-la-montre, pour assister, gratuitement, à l'épreuve. La municipalité va également mettre à disposition son système de vidéo surveillance et l'utilisation d'un ballon, pouvant survoler la ville, est à l'étude, a précisé le préfet de police.



L'épreuve se déroule "dans un contexte qui nous demande la plus grande attention", a souligné le préfet de Région, Stéphane Bouillon, ajoutant: "Nous sommes toujours en état d'urgence avec un risque d'agression terroriste".