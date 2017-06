Tour de France 2017 : "Une édition assez ouverte", prédit Romain Bardet

publié le 11/06/2017 à 20:21

Le Critérium du Dauphiné 2017 a pris fin, ce dimanche 11 juin 2017, par une arrivée au Plateau de Solaison (Hautes-Alpes). La victoire est revenue au Danois Jakob Fuglsang qui, au classement final, a devancé de dix secondes l'Australien Richie Porte (BMC). Le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale), invité de l'émission "RTL en direct de L'Équipe", s'est lui classé 6e : "Une des étapes les plus difficiles que j'ai eu à courir depuis six ans que je suis professionnel", a-t-il avoué.





Puis le coureur de 26 ans s'est projeté sur le Tour de France, dont le départ aura lieu le 1er juillet à Düsseldorf (Allemagne) : "Chris Froome n'est pas encore au top et on ne peut pas prédire la forme de chacun pour les trois semaines de Tour. Ça promet une édition assez ouverte avec beaucoup de coureurs qui sont d'un niveau équivalent. Moi je me sens bien, je dois progresser encore un petit peu mais mes sensations vont crescendo."