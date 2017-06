Le parcours 2017 en 3D / The 2017 route in 3D

publié le 27/06/2017 à 14:00

Evénement festif autant que sportif, le Tour de France s'inscrit pleinement dans son époque, ses bonheurs et aussi ses risques, estime son directeur Christian Prudhomme avant le départ de la 104e édition, samedi en Allemagne. "La plus grande force du Tour est d'avoir toujours su s'adapter", déclare à l'AFP Christian Prudhomme insistant qu'il "doit être utile".



Après un départ outre-Rhin - le 22e départ à l'étranger dans l'histoire du Tour de France, le peloton va emprunter les routes de Belgique et du Luxembourg alors que les cinq principaux massifs montagneux français seront au programme de ce Tour 2017. Une première depuis 25 ans. Les coureurs feront étape au sommet du col mythique d'Izoard avant un contre-la-montre à Marseille, à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées le 23 juillet.

Le favori de cette 104e édition ? "Froome vient en premier lieu mais il n'a pas encore gagné cette année", répond le directeur du Tour. À 32 ans, le Britannique a certes élargi son registre et gommé ses points faibles (descente, sens tactique). Mais il a perdu sa supériorité en montagne au vu de ces derniers mois, notamment par rapport à son ancien lieutenant, l'Australien Richie Porte. Pour le Français Romain Bardet, dauphin de Froome l'an passé et, de ce fait, candidat naturel au podium, Porte s'impose même comme "le meilleur grimpeur actuel". A ceci près que l'Australien n'a encore jamais accédé au podium d'un grand tour au contraire de l'Espagnol Alberto Contador, toujours susceptible d'enflammer la course, de l'Italien Fabio Aru et des Colombiens Esteban Chaves (un débutant très attendu) et surtout Nairo Quintana si le Condor a récupéré des fatigues du Giro.



"Il semblerait qu'il y ait quatre, cinq, six coureurs de valeur à peu près égale et cela a donné des bagarres formidables à peu près partout cette année", estime Christian Prudhomme en se frottant les mains.

¿ ¿ Voici le parcours officiel du @LeTour 2017 / Here is the #TDF2017 official route ¿ ¿ #TDF2017 pic.twitter.com/IiwE9zcBUc — Le Tour de France (@LeTour) October 18, 2016

Par ailleurs le groupe public France Télévisions a été reconduit comme diffuseur du Tour de France jusqu'en 2025 après la signature d'un accord avec l'organisateur de la plus grande des épreuves cyclistes, ASO, ont-ils indiqué mardi dans un communiqué avant l'annonce du parcours de l'édition 2017.

Les 21 étapes du Tour de France 2017

1er juillet: 1re étape Dusseldorf (Allemagne) - Dusseldorf, 13 km (contre-la-montre individuel)

2 juillet: 2e étape Dusseldorf - Liège (Belgique) 202 km

3 juillet: 3e étape Verviers (Belgique) - Longwy, 202 km

4 juillet: 4e étape Mondorf-les-Bains (Luxembourg) - Vittel, 203 km

5 juillet: 5e étape Vittel - La Planche des Belles Filles, 160 km

6 juillet: 6e étape Vesoul - Troyes, 216 km

7 juillet: 7e étape Troyes - Nuits-Saint-Georges, 214 km

8 juillet: 8e étape Dôle - Les Rousses, 187 km

9 juillet: 9e étape Nantua - Chambéry, 181 km



10 juillet : repos en Dordogne



11 juillet: 10e étape Périgueux - Bergerac, 178 km

12 juillet: 11e étape Eymet - Pau, 202 km

13 juillet: 12e étape Pau - Peyragudes, 214 km

14 juillet: 13e étape Saint-Girons - Foix, 100 km

15 juillet: 14e étape Blagnac - Rodez, 181 km

16 juillet: 15e étape Laissac-Séverac l'Eglise - Le Puy-en-Velay, 189 km



17 juillet : repos au Puy-en-Velay



18 juillet: 16e étape Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isère, 165 km

19 juillet: 17e étape La Mure - Serre-Chevalier, 183 km

20 juillet: 18e étape Briançon - Izoard, 178 km

21 juillet: 19e étape Embrun - Salon-de-Provence, 220 km

22 juillet: 20e étape Marseille - Marseille, 23 km (contre-la-montre individuel)

23 juillet: 21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km