et AFP

publié le 12/02/2017 à 17:02

Le Tour de France 2018 partira de Vendée, a annoncé dimanche 12 février 2017 Christian Prudhomme, directeur et organisateur de la plus grande épreuve cycliste du monde. La prochaine édition s'élancera le 1er juillet 2017 de Dusseldorf, en Allemagne.



Dans une courte vidéo, l'organisation du Tour de France a illustré cette nouvelle avec quelques belles images de la Vendée et des Pays de la Loire tirées des éditions précédentes du Tour.

Plus d'information à venir sur RTL.fr...