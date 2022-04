Il est la nouvelle sensation du tennis masculin mondial. À 18 ans, presque 19, il les aura le 5 mai prochain, Carlos Alcaraz a remporté dimanche 3 avril le masters 1000 de Miami contre le Norvégien Casper Ruud, devenant au passage le plus jeune joueur à remporter le tournoi devant un certain Novak Djokovic. Il devient aussi le troisième plus jeune à remporter un Masters 1000 derrière l'Américain Michael Chang et son compatriote Rafael Nadal.

Mais cette victoire n'a rien d'une surprise, tant l'Espagnol impressionne en 2022 : 12 victoires pour 2 petites défaites, contre Matteo Berrettini à l'Open d'Australie et Rafael Nadal à Indian Wells aux États-Unis.

Avec cette victoire, il deviendra le 11e joueur mondial. C'est d'ailleurs lui qui détient le record de précocité pour un membre du top 20 puisqu'en février dernier, à 18 ans, 9 mois et 16 jours, il est devenu le plus jeune joueur à faire partie de ce club très fermé, dépassant une nouvelle fois... Rafael Nadal, à qui il est régulièrement comparé.

Une idole prénommée... Rafael Nadal

Ce n'est évidemment pas un scoop pour un jeune tennisman espagnol. Mais Carlos Alcaraz est un grand fan de Rafael Nadal, de 17 ans son aîné. Il avait d'ailleurs reconnu dans une interview à un média espagnol que le Majorquin était "son idole depuis qu'il est enfant". "Grâce à Rafa, j’ai appris l’importance de jouer avec une grande énergie et de tout donner de la première à la dernière balle. Le défi d’essayer d’aller là où Rafa est allé est aussi une grande motivation pour moi, même si je sais que c’est presque impossible", confiait-il par la suite.

Après son premier grand titre, Rafael Nadal n'a pas manqué de le féliciter sur Twitter : Félicitations Carlos pour ton premier titre historique. Le premier d'une longue série à venir, c'est sûr !", le tout accompagné de plusieurs émojis de félicitations et d'un drapeau.

La passion pour le tennis n'est d'ailleurs pas la seule qu'il partage avec son compatriote. Carlos Alcaraz, est, comme Rafael Nadal, un grand fan du Real Madrid. Le club merengue n'a d'ailleurs pas hésité à lui écrire, lui aussi, un message. "Félicitations ! C'est une source de fierté qu'un grand madrilène comme toi ait brillamment remporté le Miami Masters 1000, le premier Espagnol et le plus jeune joueur de tennis à le faire de toute l'histoire. Toutes nos félicitations !", a écrit le club espagnol sur son compte Twitter.

Un phénomène de précocité

Comme évoqué plus haut dans cette article, le succès de Carlos Alcaraz n'est pas une surprise pour les fans de la balle jaune, tant l'Espagnol impressionne en jeune comme chez les professionnels.

En 2019, il remporte son premier match sur le circuit Challenger, la "seconde divison" du circuit principal à Alicante, à seulement 15 ans. L’année suivante, à Rio, le natif de Murcie - dans le sud de l'Espagne - devient le plus jeune joueur à battre un top 50 sur le circuit ATP depuis Rafael Nadal, en 2003, à 16 ans. La même année, il s’adjuge les tournois Challenger de Trieste, de Barcelone et d’Alicante, devenant par la même occasion le cinquième joueur de l’histoire à remporter trois tournois Challengers avant 18 ans.

J'adore Wimbledon, je le préfère de loin à Roland-Garros"

Si ses deux premiers tournois chez les professionnels ont été remportés sur terre battue, à Umag en 2021 et Rio en 2022, Carlos Alcaraz détonne des autres tennismans espagnols. En effet, l'Espagnol a une préférence pour le gazon, puisque son tournoi préféré est Wimbledon. "J'adore Wimbledon, je le préfère de loin à Roland-Garros", confiait-il à Tennis Majors.



En grande forme, la nouvelle égérie de Rolex, fait désormais partie des outsiders pour Roland-Garros et Wimbledon, notamment en raison des incertitudes qui planent sur les favoris, entre les blessures de Roger Federer et Rafael Nadal et de la situation de Novak Djokovic.