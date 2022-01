Open d'Australie : Nadal décroche un 21e titre du Grand Chelem en battant Medvedev en finale

À plus d'un titre, la finale de cet Open d'Australie 2022 restera dans l'histoire. Pour son incroyable dramaturgie, plus de 5h de jeu et pour son issue : un 21e titre du Grand Chelem pour Rafael Nadal. L'Espagnol, mené 2 sets à 0 par Daniil Medvedev, est parvenu a s'imposer au bout de la nuit à Melbourne : 2/6, (5)6/7, 6/4, 6/4, 7/5.

L'Espagnol devient à 35 ans le seul détenteur du record de Majeurs chez les hommes, avec désormais une longueur d'avance sur le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic. Nadal devient aussi le deuxième joueur de l'ère Open, le 4e dans l'histoire, à avoir remporté au moins deux fois chacun des Majeurs. Un exploit réalisé par Djokovic l'an dernier, quand il a gagné Roland-Garros pour la 2e fois.



Trois femmes ont fait mieux dans l'histoire du tennis: Margaret Court (24 Majeurs), Serena Williams (23), Steffi Graf (22).