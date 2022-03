Tennis : pourquoi la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty stoppe sa carrière à 25 ans

Stupeur dans le monde du tennis, mercredi 23 mars. Un peu moins de deux mois après son troisième sacre en Grand Chelem à l'Open d'Australie, son premier sur ses terres, la numéro 1 mondiale du tennis féminin Ashleigh Barty a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière à seulement 25 ans.

Comment est-elle arrivée à une telle décision alors qu'elle domine son sport et que l'avenir lui semblait promis ? "Je n'ai plus l'énergie physique, la volonté émotionnelle et tout ce qu'il faut pour se dépasser au plus haut niveau", a-t-elle expliqué dans un message vidéo réalisé au côté de son ancienne partenaire de double Casey Dellacqua, ajoutant être "absolument épuisée".

Celle qui a aussi remporté Roland-Garros en 2019 et Wimbledon en 2021 se retire visiblement en paix avec elle-même. "Je suis tellement heureuse, et je suis tellement prête, et je sais juste maintenant dans mon cœur qu'en tant que personne, c'est la bonne décision". Au sommet du classement WTA depuis septembre 2019, Barty a remporté dans sa carrière 15 titres en simple.

Premier break à 18 ans

"Le succès pour moi c'est savoir que j'ai tout donné, tout ce que je pouvais. Je suis comblée, je suis heureuse, et je sais combien de travail il faut pour donner le meilleur de soi-même", a encore assuré la droitière de 1,66 m qui compte également à son palmarès douze titres en double, dont un en Grand Chelem (US Open 2018).

Barty a commencé à jouer au tennis enfant et a remporté le titre de championne junior de Wimbledon à 15 ans en 2011. Mais les attentes liées au succès ont eu raison d'elle. Trois ans plus tard, elle abandonnait le tennis une première fois pour le cricket, en jouant dans le championnat professionnel féminin australien.

Elle est revenue au tennis après une saison d'absence, signant son premier triomphe en Grand Chelem à Roland-Garros en 2019 et devenant la première Australienne numéro 1 mondiale depuis Evonne Goolagong-Cawley 50 ans plus tôt. Seules avant elle Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf et Serena Williams avaient terminé trois années d'affilée au sommet.

"Pouvoir gagner Wimbledon était mon rêve, mon seul vrai rêve dans le tennis, confie Ashleigh Barty. Cela a vraiment changé ma perspective. J'ai eu cette intuition après Wimbledon et j'en ai beaucoup parlé à mon équipe" a avoué la championne. "Il y avait juste une petite partie de moi qui n'était pas tout à fait satisfaite (...) Et puis est venu le défi de l'Open d'Australie et je pense que pour moi, c'est la manière la plus parfaite" de partir.