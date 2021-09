US Open : les spectateurs "ont touché mon cœur", confie Djokovic malgré la défaite

Novak Djokovic et Daniil Medvedev à New York le 12 septembre 2021

Novak Djokovic passe à côté de son rêve de Grand Chelem. Déjà vainqueur en 2021 des trois premiers tournois majeurs - Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon -, le Serbe a a été battu en finale du dernier, l'US Open, par le Russe Daniil Medvedev (6-4, 6-4, 6-4), dimanche 12 septembre à New York. Et pourtant, le numéro 1 mondial (34 ans) n'a jamais été aussi encouragé et applaudi.

Il n'est pas entré dans la légende, a manqué la dernière marche, mais cet échec lui a peut-être permis de gagner ce qu'il a toujours cherché depuis le début de sa carrière : la reconnaissance du public. "Bien sûr, une partie de moi est très triste, a-t-il confié en conférence de presse. Mais d'un autre côté, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai jamais ressenti de ma vie. Tout ce soutien, cette énergie et cet amour que j'ai reçus de la foule... Ils ont touché mon cœur".

Djokovic n'a pas seulement failli psychologiquement lors de cette finale. Il a aussi été surclassé par un incroyable Daniil Medvedev. Le Russe de 25 ans a été monstrueux du haut son mètre 98, a dominé cette finale avec son tennis champagne, et mentalement il a été plus que solide pour s'offrir son premier titre en Grand Chelem. Il était d'ailleurs soulagé d'avoir gagné car hier il fêtait ses trois ans de mariage avec Dasha et n'avait pas eu le temps de chercher un cadeau pour sa femme. Mais son trophée et le joli chèque de 2,125 millions euros qui va avec devraient rattraper le coup...