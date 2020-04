VIDÉO - Confinement : Federer et Nadal se chambrent lors d'un live Instagram

publié le 21/04/2020 à 14:02

Deux légendes du sport, les deux tennismen les plus titrés de l'histoire et surtout deux hommes jamais avares de bonne humeur. Rafael Nadal et Roger Federer ont encore montré leur complicité en dehors des courts lors d'un live sur Instagram, nouvelle activité favorite des stars confinées. Et après avoir eu quelques difficultés de connexion, le dialogue entre les deux monstres sacrés a pris des allures de taquinerie.

Ainsi, Roger Federer a demandé au Taureau de Manacor s'il avait joué au tennis durant le confinement forcé. "Je n'ai pas touché une raquette depuis Indian Wells (début du mois de mars)", a avoué Rafael Nadal dans un éclat de rire.

"Parfait ! Tu ne pourras plus jouer au tennis", a alors rétorqué le Suisse, hilare. "J'espère me rappeler encore de quelque chose quand je reviendrai sur le court", a alors renchéri Rafael Nadal dans un large sourire.