Nadal, Federer, Djokovic... Qui est le plus grand joueur de tous les temps ?

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer à New York le 23 août 2013

publié le 12/10/2020 à 17:00

"GOAT". L'acronyme de "greatest of all times" en anglais, "le plus grand de tous les temps" en français, qui signifie, également et paradoxalement "chèvre" dans la langue de Shakespeare. Au lendemain de la 13e victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros, après avoir démoli Novak Djokovic en finale (6-0, 6-2, 7-5), le débat sur le meilleur joueur de tennis de l'histoire revient logiquement à la surface.

En s'imposant de nouveau, "comme d'habitude" penseront certains, sur la terre battue parisienne, l'Espagnol de 34 ans a égalé le record le plus commenté du monde de la petite balle jaune, celui du nombre de tournois du Grand Chelem remportés. Il en est désormais à 20, autant que le Suisse Roger Federer (39 ans), qui a mis un terme à sa saison dès le mois de février pour se faire opérer du genou, et qui ne reviendra pas avant janvier 2021.

En plus de ses 13 titres à "Roland", Nadal compte 1 Open d'Australie, 2 Wimbledon et 4 US Open. Federer s'est imposé 6 fois à Melbourne, 1 fois à Paris, 8 fois à Londres, 5 fois à New York. Le duo devance le Serbe Djokovic (17 titres) et l’Américain Pete Sampras (14), longtemps détenteur du record avant que ces trois-là ne déboulent et entament leur razzia.

Le 21e pour Nadal à "Roland" en juin prochain ?

Comme ses deux contemporains, "Djoko" (33 ans) fait partie des huit joueurs de l'histoire (depuis 1905) a avoir triomphé dans les quatre Majeurs (8 Open d'Australie, 1 Roland-Garros, 5 Wimbledon, 3 US Open) avec l'Anglais Fred Perry (8 titres au total), les Américains Donald Budge (6) et André Agassi (8), et les Australiens Rod Laver (11) et Roy Emerson (12).

Sur la forme qu'il a affiché durant la quinzaine, en ne cédant aucun set alors que les conditions lui semblaient moins favorables (météo, toit, balles...), difficile d'imaginer que Nadal ne s'adjugera pas un 14e Roland-Garros en mai-juin prochain. Plus difficile, en tout cas, que d'envisager Federer conquérir un 21e sacre en Australie en janvier, trois ans après son dernier titre du Grand Chelem, au début de l'année de ses 40 ans.

Pourtant, le Suisse assure y croire. "J'espère que ce chiffre 20 est juste une étape dans notre parcours à tous les deux", a-t-il écrit dans un message de félicitations à son "ami Rafa". Mais dans cette course au record du nombre de Grands Chelems, il ne faut sans doute pas écarter Djokovic, qui en glané 16 sur la décennie écoulée, soit 5 et de plus que Nadal et 12 de plus que Federer.

Federer devant au nombre de semaines n°1...

In fine, celui qui détiendra ce record sera-t-il définitivement considéré comme le plus grand ? Il y a d'autres chiffres à mettre dans la balance, à commencer par le nombre de semaines passés au rang de numéro 1 mondial au classement ATP. Là encore la référence a longtemps été Sampras avec 286.

Federer a dépassé ce chiffre en juillet 2012, avant de le porter à 310 (dont 237 de suite entre février 2004 et août 2008). Mais ce record ne tient plus qu'à un fil : Djokovic en est à 290 (122 d’affilée de juillet 2014 à novembre 2016). Dans cette catégorie, Nadal semble être hors course avec ses 209 semaines sur le trône, au 6e rang de l'histoire.

... de matches et de tournois gagnés

Quelques chiffres, encore, avant de passer à d'autres critères qui peuvent départager les trois hommes. Federer a remporté 1242 matches dans sa carrière chez les professionnels (2e plus haut total derrière l'Américain Jimmy Connors (1274), Nadal 999 (4e ), Djokovic 930 (6e).



En pourcentage de victoires , l'Espagnol arrive en tête avec 83,3%, devant le Serbe (83,1%), le Suédois Björn Borg (82,4%) et le Suisse (82,1%). Ce dernier arrive encore derrière Connors en nombre de tournois gagnés : 103 contre 109. Le Tchèque Ivan Lendl en compte 94, Nadal 86, Djokovic 81.

Chaque camp à ses arguments

Incontestable meilleur joueur de tous les temps sur terre battue, Nadal l'est aussi tout court pour ses aficionados parce que ses rivaux ne l'ont jamais battu en finale à Roland-Garros, qu'il est venu chasser sur les terres de Federer à Wimbledon, qu'il est plus fort mentalement et tactiquement que le Suisse, moins lisse que lui.



Les amoureux de "Fed" louent la capacité de l'Espagnol à élever son niveau dans les moments clefs d'un match, l'intensité qu'il met sur chaque frappe, son humilité, sa charge de travail. Mais pour eux, l’idole représente ce qui s'est fait de mieux dans l'histoire du jeu, avec un tennis fluide, offensif, varié, agréable à voir, à l'image de son revers à une main.

Djokovic peut coiffer tout le monde

Si nombre d'observateurs jugent que Djokovic est peut-être le plus complet des trois, une machine physique et mentale dans se moments forts - à l'arrêt dimanche en finale -, le Serbe est, lui, souvent pointé du doigt pour une image trop calculée, ou des appels aux kinés douteux lorsqu'il est mené.



Jusqu'à présent, "Djoko" a toujours souffert d'un manque de popularité par rapport à Nadal et Federer. Il a pourtant lui aussi de nombreux partisans et pourrait bien, après ses deux échecs retentissants à l'US Open et à Roland-Garros, mettre tout le monde d'accord, au moins en terme statistique.