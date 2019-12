Charles Leclerc cinq ans de plus chez Ferrari

publié le 23/12/2019 à 12:37

C’est dans un communiqué que Ferrari a annoncé lundi matin que le pilote Monégasque de 22 ans était prolongé. "Il a gravi les échelons de la Ferrari Driver Academy, qu'il a rejoint en 2016 et pilotera désormais pour l'équipe italienne jusqu'à la fin de la saison 2024".

Aussitôt Charles Leclerc a réagi sur les réseaux sociaux. "Très heureux de vous annoncer que je vais rester avec la scuderia Ferrari pour 5 ans de plus", explique Charles Leclerc

"Je suis tellement reconnaissant de conduire pour une telle équipe. J’ai tellement appris pendant cette première année avec l'équipe et c'est un excellent point de départ pour bâtir une relation forte pour les années à venir. Je donnerai tout pour que cette relation soit très réussie".

Auteur cette saison 2019, sa première chez Ferrari, de sept poles position mais surtout de deux victoires à Spa en Belgique et à Monza en Italie, le Monégasque se voit donc offrir une prolongation de contrat avec Ferrari courant jusqu'en 2024 alors que le contrat de son co-équipier, l’Allemand Sebastian Vettel s’arrête à la fin e la saison 2020.

"Charles et la Scuderia ont ensemble un avenir solide. Charles fait partie de notre famille depuis 2016 et nous sommes plus que fiers des résultats que nous obtenons avec notre Académie. Nous sommes donc très heureux de pouvoir annoncer qu’il sera avec nous pendant de nombreuses années à venir et je suis sûr qu’ensemble, nous écrirons de nombreuses nouvelles pages de l’histoire du Cheval Cabré", a expliqué de son côté Mattia Binotto le Team Principal de la Scuderia