publié le 02/12/2020 à 11:37

Préparez-vous à revoir le nom "Schumacher" inscrit dans les paddocks de Formule 1 la saison prochaine. Plus de huit ans après la retraite de Michael Schumacher en 2012, son fils Mick va faire ses débuts comme titulaire en Formule 1 la saison prochaine avec l'écurie Haas. L'Allemand âgé de 21 ans débarque donc dans la catégorie reine, après plusieurs années passées à gravir les échelons.

Fils du septuple champion du monde de Formule 1, Mick Schumacher a dû dans sa jeune carrière, assumer ce nom. Un poids surement trop difficile à porter quand il se lance dans le karting en 2008. Alors âgé de 9 ans, il choisit l'anonymat et porte le nom de jeune fille de sa mère, Mick Betsch. En 2014, il devient vice-champion du monde de karting sous le nom de Mick Junior.

Ce n'est que l'année suivante en 2015, qu'il court sous son véritable nom, Mick Schumacher, lorsqu'il intègre la Formule 4 en Allemagne et fait donc ses débuts à bord d'une monoplace. À 17 ans, il signe un contrat avec Prema Powerteam, écurie italienne avec qui il va rapidement gravir les échelons.

Être comparé à mon père n’a jamais été un problème pour moi. Mick Schumacher Partager la citation





À partir de 2017, tout s'enchaîne très vite pour l'Allemand. Il intègre la Formule 3, qu'il remporte l'année suivante et la saison dernière en 2019, il fait ses débuts en Formule 2, voie d'accès directe au plus haut niveau. Le nom de Mick Schumacher commence à circuler non plus comme "fils de", mais bien comme un jeune pilote très prometteur. Dès lors, le concerné ne souffre plus la comparaison.

"Être comparé à mon père n’a jamais été un problème pour moi", disait-il en mars 2019. "Je me sens honoré d’être comparé à lui, parce que je peux juste apprendre et essayer de m’améliorer". La tendance se confirme cette saison. L'Allemand est en tête du championnat de Formule 2, avant le dernier Grand Prix de l'année ce samedi 5 et dimanche 6 décembre.

C'est donc l'année de ses 22 ans, comme son père, que Mick Schumacher va intégrer la Formule 1 catégorie reine. Pour se préparer, il participera aux essais libres 1 du Grand Prix d'Abou Dhabi le 11 décembre et aux tests de fin de saison sur ce même circuit de Yas Marina le 15 décembre. "La perspective d'être sur la grille l'an prochain me rend incroyablement heureux et me laisse sans voix", réagit Schumi Jr.