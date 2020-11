Formule 1 : le rêve de Doriane Pin, 16 ans, va-t-il se réaliser ?

publié le 08/11/2020 à 19:38

Malgré le masque, le sourire mais aussi l’émotion sont palpables chez Doriane Pin. La jeune fille de 16 ans va durant une semaine vivre un rêve puisqu’elle a franchi tous les obstacles et passé les sélections avec brio pour piloter une monoplace F4 sur la légendaire piste de Fiorano à Maranello, antre de la Scuderia Ferrari.

À la clef de cette finale, où elle sera opposée aux Brésiliennes Julia Ayoub et Antonella Bassani et à la Néerlandaise Maya Weug, un contrat professionnel d’un an au sein de la "Ferrari Driver Academy", qui depuis une dizaine d’années à permis à Jules Bianchi, Lance Stroll, Sergio Perez, Charles Leclerc et bientôt Mick Schumacher d’accéder à la Formule 1.

"C’est vrai que c’est un rêve, concède la Française originaire de Sainte-Léocadie, près de Font Romeu. C’est juste incroyable de me dire que je vais me retrouver dans cet endroit mythique. En espérant maintenant franchir la dernière ligne droite et d’être l’an prochain pilote de cette écurie".

Intégrer les femmes dans le sport automobile

Organisé par la commission "Women in Motorsport" de la FIA, cette sélection a pour but d’intégrer les femmes dans le sport automobile. Les 20 meilleures jeunes pilotes du monde ont participé à cette sélection où il n’y aura qu’une seule lauréate. Cette dernière sera la première féminine à intégrer la prestigieuse "Ferrari Driver Academy" et à se voir confier une monoplace dès 2021 pour la saison de F4.

Doriane Pin Crédit : Winfield

Elle a débuté le karting à neuf ans

Championne de France féminine de karting en 2019, Doriane Pin a cette possibilité. Elle a débuté la compétition non pas à cinq ans comme elle l’aurait souhaité, mais à neuf ans et demi parce qu’avant elle était trop petite pour monter dans un kart. Sa passion, elle l’a tient de Renaud, son papa, ancien pilote de karting.

"Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver car je n’ai qu’un objectif, être un jour en Formule 1. Les filles aussi ont leur place dans ce sport. La dernière fois qu’une femme a participé à un Grand Prix de F1, c’était en août 1976 au GP d’Autriche. C’était l’Italienne Lella Lombardi, sur Brabham-Ford. Elle reste aussi à ce jour la seule femme à avoir marqué des points en course, au GP d’Espagne 1975.