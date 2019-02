Sport féminin : RTL se mobilise les samedi 9 et dimanche 10 février

publié le 08/02/2019 à 17:21

2019, année charnière dans l'évolution du regard sur le sport au féminin ? Du vendredi 7 juin au dimanche 7 juillet, la Coupe du Monde de football dames, pour la première fois organisée en France, sera l'un des événements les plus attendus des mois à venir. Mais dès ce week-end du samedi 9 et du dimanche 10 février, RTL se mobilise, comme depuis six ans, et vous propose un programme exceptionnel sous l'intitulé "Sport Féminin Toujours".



Vous retrouverez tout d'abord dans les tranches d'information cinq reportages consacrés à autant de championnes : Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, Jessy Trémoulière, première rugbywoman française à avoir été sacrée meilleure joueuse mondiale, Mélanie Briche, ancienne internationale de football et entraîneuse du Toulouse Rodéo, un club de quartier masculin, Justine Dupont, surfeuse de 27 ans, et Marie Riou, élue meilleure "marin du monde 2018".

Samedi 9 février (15h45), le choc des quarts de finale de la de Coupe de France de football entre les joueuses de l'Olympique Lyonnais et celles du PSG sera suivi en direct dans les flashs, avant un compte-rendu dans les journaux du soir et au début du "Multiplex RTL-L’Équipe" présenté par Christian Ollivier et Didier Roustan. Dimanche 10 février (19h30), la judoka Clarisse Agbegnenou, marraine de l’événement, sera l’invitée de "RTL en direct de L’Équipe" présenté par Éric Silvestro et Sylvain Charley.

Enfin, le baromètre sport hebdomadaire de Odoxa pour RTL et Groupama a pour thème "La place du sport féminin en France". Sur les réseaux sociaux, l'initiative sera relayée avec le mot dièse #SportFemininToujours.