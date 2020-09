Sport : comment expliquer la chute de près de 25% du nombre de licenciés ?

publié le 25/09/2020 à 15:11

Dans le climat d'incertitude qui règne en raison du regain de l'épidémie de coronavirus en France, le sport amateur trinque. Le nombre de licenciés en cette rentrée a fondu : il y a environ un quart d'abonnés en moins par rapport à septembre 2019. Cela représente près de 4,5 millions de personnes.

Parmi les Fédérations les plus impactées figurent le basket, le handball - deux sports collectifs de salle et de contact -, mais aussi le handisport, le judo, le parachutisme et les sports mécaniques. Plusieurs raisons se conjuguent pour expliquer cette baisse conséquente.

La prudence, d'abord. De nombreux parents hésitent à inscrire leur(s) enfant(s) dans des clubs sportifs par crainte de contamination. D'autres patientent afin de jauger les risques, ou pour étaler les dépenses financières. Mais ce n'est pas tout.

Limite du nombre de pratiquants

Soucieuses d'assurer l'enseignement de leur discipline en toute sécurité, de nombreuses associations ont limité le nombre de pratiquants, instaurant ainsi volontairement ou de manière contrainte une jauge.

Enfin, si certaines villes refusent d'ouvrir dojos et gymnases car le surcoût imposé par le nettoyage est jugé prohibitif, d'autres sont simplement privées momentanément de leurs installations, réquisitionnées et transformées en centres de dépistage de la Covid-19.

Dès lors, l'entraide intercommunale prime. Des mairies accordent des créneaux à leurs voisines pour les équipes compétition, mais rognent du coup sur leurs sections loisir.