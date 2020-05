Coronavirus : l'expertise du nettoyage après un décès à la rescousse

publié le 16/05/2020 à 15:05

Assurer la sécurité des Français dans un espace fermé, c'est un défi pour les commerces et les administrations qui tentent de rouvrir leurs portes, et certains font appel à de drôles d'entreprises pour nettoyer chaque millimètre carré, chaque recoin de bureau. Alors, on le sait, il n'y a pas de produit officiel pour tuer le virus, mais une parade a peut-être été trouvée : faire appel à une société qui assure le nettoyage après un décès. Elles savent éliminer les traces de sang, les bactéries tenaces.

À Poissy, dans les Yvelines, la société Sang Froid est submergée. Ces techniciens en tenue de cosmonautes - blouse blanche, cagoule et masque imposant -, désinfectent tout ce qui est à portée de mains, les tiroirs en dessous des rayons, les moindres interstices, les poignées, les interrupteurs. Habituellement, ils éliminent plutôt des traces de sang. Ces dernières semaines, ils sont devenus des chasseurs de coronavirus.

"Nous faisons ce que nous faisons au quotidien, nous n'avons pas réinventé notre protocole, explique Baptiste Girardet, ancien agent de police scientifique et fondateur de l'entreprise. On se prépare à entrer dans un environnement dans lequel il y a la bactérie la plus pathogène, le virus le plus difficile à inactiver. Le plus difficile, ce n'est pas nettoyer le sang, c'est ne pas en laisser une tête d'épingle. Et bien on part du principe que cette tête d'épingle c'est la Covid-19. Si il y était avant notre passage, il n'existe plus".

Attention aux amateurs et aux charlatans

L'entreprise intervient dans des lieux aussi différents que des centres d'hébergement d'urgence, des plateaux de télévision, les parties communes d'un immeuble ou chez des particuliers. Attention, en revanche, à la faveur crise sanitaire beaucoup d'amateurs, voire de charlatans tentent d'exploiter le filon. Or, ce type de prestation nécessite des compétences techniques, et cela à un prix : comptez environ 1.000 euros.