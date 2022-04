Sport automobile : une brassière ignifugée mise au point pour les femmes

Trois femmes évoluant dans le sport automobile sont à l’origine d'une nouvelle brassière au maintien absolu, une brassière qui a l’effet d’une seconde peau mais qui offre surtout une sécurité optimale.

Ces femmes, dont les deux premières sont membres de la FIA, ce sont Michèle Mouton, première et unique pilote féminine à avoir remporter un rallye de championnat du monde dans les années 1980, Cathy Muller, qui fut à la même époque l’une des rares Françaises aux portes de la Formule 1, et enfin Marianne Alais, fondatrice de la première association de promotion du sport automobile au féminin, Motorsport for Women (M4W), et elle même pilote.

Avec l’aide de la Colombienne Tatiana Calderon, qui évolue dans le championnat IndyCar, et de la Danoise Michelle Gatting, qui courre en Endurance, notamment aux 24h du Mans, cette brassière anti-feu a pu être testée en course et voir le jour chez Stand 21, le célèbre équipementier précurseur de la sécurité des pilotes.

Les femmes peuvent rouler sans risque majeur Romain Morizot, PDG de Stand 21

"Nous avons souhaité apporter à notre brassière une évolution sur les plans esthétique et confort afin de proposer une solution de sécurité parfaitement adaptée, explique Romain Morizot, le PDG de la marque qui va reverser 10% des ventes annuelles à une association de lutte contre le cancer du sein. Ainsi, les femmes peuvent rouler sans risque majeur car ces brassières sont en tissu aramide et ne contiennent pas de baleines métalliques ou plastiques susceptibles de brûler la peau".



"La sécurité en piste est primordiale pour tout pilote et beaucoup ne mesurent pas l'importance de s'équiper correctement, poursuit Marianne Alais. J'ai croisé beaucoup de femmes avec des brassières de sport. En cas de feu, il faut savoir que la brassière de sport collera à la peau et laissera des traces disgracieuses, voir pire. Désormais, plus aucune femme n'a d'excuses, et j'espère que les commissaires sensibiliseront lors des contrôles avant les courses".

Plus de 5.000 femmes licenciées en France

En France, il y a plus de 5.000 femmes licenciées en sport automobile, dont une grande majorité en rallye, que ce soit comme pilote ou comme co-pilote à l’image d’Isabelle Galmiche, la nouvelle copilote de Sébastien Loeb. Mais de plus en plus de filles se tournent vers les circuits après le karting, comme les jeunes Doriane Pin et Lilou Wadoux, devenues des habituées des podiums.