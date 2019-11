publié le 22/11/2019 à 17:29

Avant les frissons, la préparation. Vêtu d'un casque et d'une combinaison, il faut littéralement que je me plie en 4, moi qui mesure 1m88, pour entrer dans le cockpit et serrer au maximum ma ceinture. Me voici donc à l'intérieur de la Hyundai i20 WRC, je commence à avoir chaud, très chaud, surtout lorsque Sébastien Loeb met le turbo.

Tout s'enchaîne à un rythme d'enfer et on voit s'approcher les tribunes des spectateurs à une allure folle. Sur une route sinueuse et mouillée je n'en mène pas large, surtout lorsque la voiture frôle un parapet, mais Sébastien maîtrise. En 5 minutes j'ai l'impression d'avoir été secoué comme jamais, comme si j'avais la tête dans une lessiveuse.

Mais je ne regrette pas ce moment de magie, surtout quand Sébastien Loeb me communique notre vitesse de pointe : "180 km/h". 180 sur des routes tellement sinueuses qu'elles sont habituellement limitées à 50 km/h.