MotoGP : Fabio Quartararo espère retrouver des couleurs au Portugal

Au classement des pilotes et après quatre courses, Fabio Quartararo ne pointe qu’à la cinquième place avant le Grand Prix du Portugal programmé ce dimanche 24 avril à Portimão. Résultat très insuffisant pour le champion du Monde en titre qui, hormis en Indonésie le 20 mars dernier, n’a jamais réussi à monter sur le podium.

Le pilotage du Niçois qui vient ce mercredi 20 avril de fêter ses 23 ans n’est pas en cause, c’est sa monture qui, depuis le début de la saison n’est pas à la hauteur, la Yamaha manquant cruellement d’adhérence sur le pneu arrière et de puissance par rapport à ses rivales que sont les Ducati, Honda, Suzuki et même les étonnantes Aprilia.« C’est dur de partir en course sachant qu’on ne va pas se battre pour la victoire et on sait pourquoi on ne peut pas se battre pour la victoire. Depuis le début de la saison je sais très bien que mon moteur ne me permet pas, jusqu’à présent, de me battre pour la victoire alors pour l’instant je fais de mon mieux avec ce que j’ai et jusqu’à présent j’ai limité la casse »

Après quatre rendez-vous sur des circuits pourvus de longues lignes droites, Le GP du Portugal arrive donc à point nommé pour Fabio Quartararo et sa Yamaha YZR-M1. « Le Portugal est un circuit où nous étions très rapide l’an passé (Fabio Quartararo l’avait emporté devant la Ducati de Francesco Bagnaia). Malheureusement, c’est comme sur pas mal de circuit, si on part devant, c’est bien, si on est en groupe, on arrive pas à faire notre style de pilotage et à être performant. Il faudra donc rester concentré, ne pas perdre d’opportunité et marquer le plus grand nombre de points avant les Grand Prix d’Espagne et de France où là, les circuits nous conviendrons mieux »

Grand Prix du Portugal

Vendredi 22 avril 2022

Essais libres à 10 h 55 et 15 h 10

Samedi 23 avril 2022

Essais libres à 10 h 55 et 14 h 30

Qualifications de 15 h 10 à 15 h 50

Dimanche 24 avril 2022

Warm-up à 10 h 40

Course à 14 h