Sport automobile : le rêve se poursuit pour la jeune française Doriane Pin

publié le 31/03/2021 à 15:44

Finaliste malheureuse en janvier dernier du programme "FIA ​​Girls on Track - Rising Stars" qui s’est déroulé à Maranello en Italie, et qui aurait pu lui permettre d’être la première femme à intégrer la prestigieuse Ferrari Driver Academy, Doriane Pin - qui n’a toujours pas passé son permis de conduire -, n’a pas tarder à rebondir.

Actuellement en recherche de budget pour participer au championnat de F4, la Française de 17 ans vient de rejoindre le Team Iron Lynx, après avoir testé sa monture sur le circuit du Mugello, en Italie, ainsi que sur le circuit Paul Ricard du Castellet.

Doriane Pin a été recrutée par Iron Dames, le projet de course entièrement féminin de Iron Lynx. Plusieurs femmes dont l'Anglaise Katherine Legge, l'Italienne Manuela Gostner, la Suisse Rahel Frey et la Danoise Michelle Gatting sont inscrites au championnat du monde d'endurance et à "l'European Le Mans Series".

Poursuivre son rêve de devenir pilote professionnelle

Championne de France de karting en 2019, vice-championne junior de Clio Cup, Doriane Pin se dit "heureuse et impatiente de retrouver la piste", le 17 avril à Barcelone pour la première course de la saison.

La native d'Ivry-sur-Seine, qui a raté de peu son engagement d’une saison en F4 italienne en terminant juste derrière l'Hispano-Hollandaise Maya Weug, la lauréate du "FIA ​​Girls on Track", va donc pouvoir poursuivre son rêve de devenir pilote professionnelle en participant à cette "Michelin Le Mans Cup", qui se déroulera sur six manches dont une en préambule des 24 Heures du Mans en août prochain.



Le programme de la "Michelin Le Mans Cup"

17 avril : Barcelone

5 juin : Castellet

10 juillet : Monza

21 août : Le Mans

18 septembre : Spa

24 octobre : Portimao