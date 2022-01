Sport automobile : le rêve se poursuit pour Lilou Wadoux

Du haut de son 1m60, Lilou Wadoux ne cesse de gravir les échelons du sport automobile et d’impressionner les observateurs. Après avoir débuté par le karting à l’âge de 14 ans puis en compétition sur Peugeot 206, Peugeot 208 Racing Cup et enfin deux saisons en Alpine Europa Cup conclues par une première victoire en course et une 3e place au classement général final de la saison 2021, la voilà projetée dans un autre sphère, celle de l’élite mondiale de l’endurance.

Recrutée comme pilote n°1 par l’écurie Richard Mille qui engage un prototype Oreca LMP2 de 600 cv, elle sera à la tête d’un équipage 100% féminin qui va disputer les six manches du championnat du Monde d’endurance 2022.



Dans cette catégorie LMP2 elle (avec deux autres pilotes dont les noms n’ont pas encore été dévoilés) va devoir batailler entre autre avec les anciens pilotes de Formule 1 comme Robert Kubiça et Sebastien Bourdais mais aussi avec les stars de l’endurance engagées en LMP1 que sont Mike Conway et Sebastien Buemi sur Toyota ou Nicolas Lapierre sur Alpine et Loïc Duval au volant de la nouvelle Peugeot 9X8.



Lilou Wadoux lors des rookies tests en novembre 2021 à Bahrein Crédit : Richard Mille Racing

La jeune Picarde qui fêtera ses 21 ans le 10 avril prochain, débutera la compétition le 18 mars aux États-Unis avec les 1000 miles de Sebring en Floride et sera bien évidemment présente aux 24 heures du Mans les 11 et 12 juin.

Depuis ses débuts en compétition, RTL a toujours suivi cette jeune championne qui avait en novembre dernier participé, avec Richard Mille Racing Team au rookie test organisé à la fin de saison d’endurance sur le circuit de Sakhir (Bahreïn) où elle a su convaincre les dirigeants du team de lui confier le rôle de numéro 1 pour la saison 2022.

Le calendrier de la saison du championnat du Monde d’endurance 2022 :

18 mars : 1000 Miles de Sebring (Etats-Unis)

7 mai : 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique)

11&12 juin : 24 Heures du Mans

10 juillet : 6 Heures de Monza (Italie)

11 septembre : 6 Heures de Fuji (Japon)

12 novembre : 8 Heures de Bahreïn