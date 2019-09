Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Singapour

publié le 22/09/2019 à 16:30

Après plus d’un an de disette, l’Allemand Sebastian Vettel s’est imposé ce dimanche 22 septembre lors du Grand Prix de Singapour, quinzième rendez-vous du championnat du Monde de Formule 1 2019.

Vettel sur sa Ferrari s’impose devant le Monégasque Charles Leclerc au volant de l’autre monoplace de la Scuderia. C’est Max Verstappen sur Red Bull Honda qui monte sur la troisième marche du podium. Lewis Hamilton en tête du championnat du Monde termine 4ème au volant de sa Mercedes.

Sebastian Vettel quadruple champion du Monde a, dans la chaleur singapourienne, bénéficié de la part de l’écurie Italienne d’une meilleure stratégie de changement de pneus que son co-équipier Charles Leclerc pourtant parti en pole position.

C’est la troisième victoire consécutive pour Ferrari après celles de Charles Leclerc à Spa et à Monza. Durant cette course disputée en nocturne et en éclairage artificiel et malgré les trois neutralisations de course par safety-car, Sebastian Vettel n’a pas flanché, prenant la tête au 35e tour pour ne plus la lâcher. C’est la 5e fois que l’Allemand s’impose sur le circuit de Marina Bay. La dernière victoire de Sebastian Vettel en Formule 1 remontait au 26 août 2018 lors du Grand Prix de Belgique à Spa.

Du côté des Français, superbe course de Pierre Gasly sur sa Toro Rosso. Le Normand avait opté pour une stratégie tardive de changement de pneus qui lui a permis d’être, à mi course, en deuxième position du Grand Prix. Après être ressorti 16e des stands, Pierre Gasly a finalement opéré à une remontée agressive pour terminer 8ème.

Romain Grosjean parti 18e termine quant à lui 11e mais son classement était susceptible de ne pas être entériné suite à un accrochage à mi-course et sous-enquête avec le Britannique Georges Russel.

Quant aux deux Renault toujours en net regain de forme, les monoplaces de Niko Hulkenberg et Daniel Ricciardo terminent respectivement 9ème et 14e.

Prochain Grand Prix en Russie le 29 septembre sur le circuit de Sotchi.