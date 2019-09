publié le 10/09/2019 à 17:35

C'est en toute discrétion qu'il est arrivé à l'hôpital européen Georges Pompidou, le lundi 9 septembre. Selon une information du Parisien, Michael Schumacher aurait été admis dans le service de chirurgie cardiovasculaire. À ses côtés, le professeur Menasché, pionnier de la thérapie cellulaire pour soigner l'insuffisance cardiaque.

Interrogé, l'hôpital ne confirme rien pour l'instant, et évoque le secret médical. Toujours selon Le Parisien, le champion de formule 1 se verrait administrer des perfusion de cellules souches.

"Tout l'enjeu est de greffer des cellules fraîches pour qu'il y ait une autorégénération du muscle cardiaque", explique le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Il poursuit en expliquant que d'autres problèmes de santé pourraient s'ajouter, "Michael Schumacher a 50 ans, c'est un âge auquel on peut avoir un infarctus du myocarde par exemple [...] il peut y avoir une pathologie au niveau de son cœur qui évolue indépendamment".

Six années de soins

Au printemps dernier, le pilote aurait déjà effectué deux séjours dans cet hôpital. Avec à chaque fois un contrôle des plus strictes pour éviter toute propagation d'information. Depuis 6 ans, le mystère persiste sur l'état de santé du pilote de formule 1.

Après sept titres de champion du monde et 91 victoires en grand prix, Michael Schumacher prend sa retraite en 2012. C'est un an plus tard, au cours de vacances en famille à Méribel, que le drame survient. Le pilote chute lors d'une descente en ski, et heurte la tête la première un rocher.

Transporté à l'hôpital de Grenoble il souffre d'un traumatisme crânien très grave qui nécessite une opération neurochirurgicale. Son pronostic vital est engagé. Il plonge dans le coma, il y restera 6 mois.

Depuis sa chute, Michael Schumacher, pris en charge à son domicile en suisse, n'a fait aucune apparition en public.