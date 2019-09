Formule 1 : Romain Grosjean confirmé chez Haas en 2020

publié le 19/09/2019 à 12:35

Fin des rumeurs. Romain Grosjean restera un pilote de l’écurie Haas en 2020. L’annonce a été faite en marge du Grand Prix de Singapour qui se déroulera dimanche 22 septembre. "L’expérience, et le besoin qui en découle, a été l’une des pierres angulaires de l’équipe Haas F1, explique Gunther Steiner, directeur de l’équipe Haas. Avec Romain Grosjean et Kevin Magnussen engagés pour l’équipe en 2020, nous avons toujours un duo de pilotes qui nous offre une solide plateforme pour poursuivre notre croissance".



Depuis plusieurs semaines l’Allemand Nico Hülkenberg, qui quittera l’écurie Renault à la fin de la saison, était l’un des pilotes susceptible de rejoindre Haas. Mais Guenther Steiner a donc préféré privilégier la continuité et l'expérience du Français. Ce sera en effet la cinquième saison pour Romain Grosjean chez Haas. À 33 ans et après plus de huit saisons en Formule 1, il compte 157 Grands Prix à son compteur et 10 podiums (tous obtenus avec Lotus).

Arrivé chez Haas en 2016, Romain Grosjean vit, comme toute l’écurie, une saison 2019 très compliquée avec seulement huit points inscrits et six abandons en 14 Grand Prix. Il est actuellement 17e du classement des pilotes avec huit points. Il devrait y avoir trois pilotes français en Formule 1 l’an prochain : Romain Grosjean chez Haas, Esteban Ocon chez Renault et Pierre Gasly chez Toro Rosso ou Red Bull.