VIDÉO - Formule 1 : Charles Leclerc remporte le Grand Prix d’Italie

publié le 08/09/2019 à 17:04

L’énorme clameur descendue des tribunes de l’Autodromo de Monza est venue accompagner la victoire tant attendue d’une Ferrari sur ses terres. Neuf ans après celle de Fernando Alonso, c’est Charles Leclerc qui s’impose au Grand Prix d’Italie, le Monégasque de 21 ans ayant fait la quasi-totalité de la course en tête.

Parti en première ligne devant les deux Mercedes, Charles Leclerc a résisté plusieurs fois aux assauts des deux pilotes de la marque Allemande pour s’imposer au terme des 53 tours devant Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

Grâce à sa vitesse de pointe sur ce circuit considéré comme l’un des plus rapides du championnat, Charles Leclerc a fait une fois de plus montre de tout son talent et a, devant plus de 100.000 tifosi tout acquis à sa cause, prouvé qu’il était désormais la nouvelle coqueluche des supporters de la Scuderia. Ferrari met donc fin à une domination Allemande en terre Italienne puisque depuis 2014 Mercedes s’était toujours imposé à Monza.

Toujours en nette progression les deux Renault réalisent leur meilleur classement depuis le début de la saison puisque Daniel Ricciardo et Niko Hulkenberg terminent respectivement 4ème et 5ème. C’est la seule satisfaction tricolore de ce 14ème rendez vous de la saison puisque Pierre Gasly sur sa Toro Rosso n’a pu faire mieux qu’une 11ème place. De son côté et toujours victime d’une monoplace en manque de puissance Romain Grosjean fini à la 16ème place.