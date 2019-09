Anthoine Hubert : l’émouvant adieu en la Cathédrale de Chartres

publié le 10/09/2019 à 19:16

Le monde du sport automobile s’est réuni mardi 10 septembre dans l'après-midi en la cathédrale de Chartres pour les obsèques de Anthoine Hubert, le jeune pilote de Formule 2 décédé à l’âge de 22 ans lors du Grand Prix de Belgique ,qui se disputait sur le circuit de Spa le 31 août dernier.

Autour de sa maman Nathalie, de son père François, de son frère Victor et de sa fiancée Julie, de nombreux pilotes de Formule 2 mais également de Formule 1 étaient présents pour accompagner le jeune Français. Ainsi étaient assis au premier rang Pierre Gasly, Alexander Albon, Charles Leclerc, Georges Russel mais également Esteban Ocon.

Anthoine Hubert, vainqueur cette année des Grands Prix de Formule 2 de Monaco et du Castellet, était membre de la Renault Sport Académie et promis à un bel avenir en Formule 1. D’où la présence de Jérôme Stoll, patron de Renault Sport et de Alain Prost, qui était accompagné de Jean Alesi et de son fils Guiliano, mais aussi de Mick Schumacher, tous deux pilotes de Formule 2 et amis du pilote décédé.

Jamais je ne pensais que tu partirais de cette manière Julie, sa fiancée Partager la citation





La cérémonie a surtout été marquée par l’émouvante prise de parole de Julie, la jeune fiancée du pilote qui, en larmes a déclaré : "Comment vais-je désormais vivre sans toi ? Si tu savais comme je déteste ce sport aujourd’hui, cette passion qui nous a unis mais qui t’a ôté la vie, j’avais je crois oublié sa dangerosité, mais aujourd’hui elle me prend à la gorge. Jamais je ne pensais que tu partirais de cette manière".

À l’issue de la cérémonie, à laquelle ont assisté Jean Todt, président de la Fédération Internationale Automobile, et Chase Carey, promoteur de la Formule 1, l’inhumation d’Anthoine Hubert s’est déroulée dans la plus stricte intimité.

Les casques de plusieurs pilotes mardi 10 septembre en la cathédrale de Chartres Crédit : Frédéric Veille