La spectatrice qui a perdu un œil à la Ryder Cup saisit la justice

publié le 03/10/2018 à 03:28

Un cas inédit en golf. La femme ayant perdu la vue de l'œil droit touché par une balle lors de la Ryder Cup, a déposé plainte mardi 2 octobre à Lyon contre les organisateurs, à la suite de cet accident d'une extrême rareté.



Le malaise est palpable. Et les organisateurs de la Ryder Cup, qui s'est conclue dimanche 30 septembre en France près de Paris, sont embarrassés. Car l'accident survenu vendredi 28 septembre, relayé par les images impressionnantes de la victime évacuée le visage en sang, a pris une tournure totalement inhabituelle.

S'il n'est pas rare, sur les parcours du monde entier, que des spectateurs reçoivent des balles égarées après un coup raté, les conséquences de cet incident sont en revanche bien plus graves que d'ordinaire. La spectatrice, qui a perdu la vue de l'oeil touché selon les chirurgiens qui l'ont examinée lundi 1er octobre à Lyon, ne compte pas en rester là.

"Il y a une responsabilité des organisateurs"

Quatre jours après l'accident, elle a porté plainte pour "blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité", estimant que leur responsabilité était engagée. "C'est clair, il y a une responsabilité des organisateurs. Les commissaires auraient dû nous demander de nous protéger", estime Raphaël Remande, le mari de cette quadragénaire. "Le joueur aurait dû crier 'balle' ou 'fore' pour les anglophones. Vu la distance, les commissaires auraient dû relayer cette information au niveau du green", précise la victime dans sa plainte



A priori, aucun incident de ce genre n'avait provoqué une blessure aussi grave en golf, ni donné lieu à une procédure judiciaire. Il appartient désormais au parquet de Lyon de juger de la recevabilité de cette plainte et d'ouvrir ou non une enquête sans précédent. Selon les organisateurs, "tous les tickets de la Ryder Cup ont été publiés selon les règles en vigueur, qui spécifie clairement que les spectateurs reconnaissent le risque associé avec le jeu du golf, y compris ceux concernant les balles égarées".