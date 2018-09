Que savez-vous du golf ?

publié le 20/09/2018 à 13:00

La 42e éditions de la Ryder Cup se tiendra pour la première fois à Paris à partir du 28 septembre prochain.

Cette compétition mondiale de Golf, regardée par plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde est le 3e évènement sportif mondial le plus suivi après la coupe du monde de football et les Jeux Olympiques.

Notre invité, Christophe Muniesa, directeur technique de la Fédération Française de Golf nous raconte les origines de ce sport pratiqué par près de 80 millions de personnes à travers le monde.