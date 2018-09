publié le 25/09/2018 à 06:17

C'est un gazon bien vert. Aucun pissenlit ne dépasse. Il a été mis au point par sélection variétale. Donc rien à voir avec un OGM : les chercheurs ont croisé des brins d'herbe pendant quinze ans pour obtenir la semence idéale.



Ce gazon pousse très vite. Si vite que les mauvaises herbes n'ont pas le temps de s'installer. Dès qu'il y a un petit trou, une zone abîmée, l'herbe colonise la surface, ce qui permet de faire des terrains de golf parfaits en utilisant le moins d'herbicides possibles.

Ce sont des ingénieurs français, de la société Barenbrug, qui l'ont mis au point. Il a déjà été utilisé sur les terrains de la Coupe du monde de foot en Russie. Au-delà du sport, il a un grand intérêt pour l'agriculture. Car ce gazon, on peut le faire pousser au pied des vignes ou des arbres fruitiers.

Le RPR nécessite moins d'entretien

Il permet d''empêcher les invasions de mauvais herbes, et donc de moins utiliser de glyphosate. En plus il pousse avec peu d'engrais et peu d'eau. En fait, il a des tiges rampantes - un peu comme les fraises - qui s'allongent et s'enracinent. On en trouve aussi pour le grand public, dans les jardineries.



Le RPR - c'est son nom - est un peu plus cher, mais il nécessite moins d'entretien. Il est mis au point dans le Tarn-et-Garonne. Cette technologie française s'exporte désormais en Grande-Bretagne. Sur de nombreux golfs britanniques pousse désormais du gazon français.