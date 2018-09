Ryder Cup : le gazon va-t-il favoriser les Européens ?

publié le 27/09/2018 à 19:45

Pour une Ryder Cup réussie, il faut des stars de la petite balle blanche, mais aussi un parcours exceptionnel. Pour préparer celui de l'Albatros, où se déroule la 42e édition de la prestigieuse compétition par équipes, le golf national de Saint-Quentin-en-Yveliones a fait appel aux meilleurs jardiniers du monde, ceux que l'on appelle dans le jargon les greenkeepers.



Ce sont des travailleurs de l'ombre, qui connaissent le parcours comme leur poche. Tous les matins, avant que le jour se lève, ils sont 180 pendant cette Ryder Cup en France à bichonner le gazon. Un travail d'orfèvre comme l'explique Hugo, l'un des greenkeepers. "On a une hauteur sur chaque zone d'entretien du terrain, par exemple pour le green, qui est la zone la plus tondue, on tond à une hauteur de 3,3 millimètre. Si on est à 3,1 mm ce n'est pas bon, 3,5 non plus".

Y'a t'il d'ailleurs des consignes pour que le gazon soit préparé au mieux pour avantager l'équipe européenne face aux Américains ? Le boss des greenkeepers, l'Espagnol Alejandro Reyes, a accepté de répondre. "C'est une question compliquée. Il y a une chose qui est claire : on joue en Europe, et d'une manière ou une autre l'équipe européenne va sentir qu'elle en train de jouer chez elle. Donc on peut bien s'imaginer qu'on va faire quelque chose. On va dire qu'un Européen préfère peut-être conduire une BMW et un Américain une Mustang : on va essayer de préparer la BMW".

Depuis 25 ans, l'équipe européenne s'est toujours imposée quand elle joué à domicile. Pour la première fois dans l'histoire, la France accueille la Ryder Cup, qui commence officiellement vendredi 28 septembre pour trois jours de compétition. Aucun golfeur français n'a été retenu pour l'événement.