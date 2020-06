Rugby : "J'ai honte", déclare Christophe Dominici, pas retenu par Béziers

publié le 24/06/2020 à 13:07

Le rêve envolé de Christophe Dominici. L'ancien international de rugby (48 ans) se voyait déjà à la tête du club de Béziers, qui évolue en 2e division. Le dossier avait été validé, croyait-il. Tout était prêt, il n'avait plus qu'à aller chercher les clefs. Mais les actionnaires ont finalement choisi de confier les rennes à l'ancien dirigeant du Stade Toulousain, René Bouscatel. Mercredi 24 juin, "Domi" a exprimé sa colère sur RTL.

"On a suivi le protocole via l'ancien ministre (des Sports, ndlr) Thierry Braillard, explique-t-il. On a tout fait comme il se doit. Tout. J'ai dit à monsieur Ménard (le maire de Béziers, ndlr) tout ce qui devait être fait pour ce club, les investissements qu'il devait y avoir. Et aujourd'hui, j'apprends que le club n'est plus à vendre, que le club n'a pas de problèmes financiers alors que ça fait deux mois et demi que je planche sur ce dossier".

"Ils nous ont donné les documents pour quoi faire ?, poursuit l'ancien ailier aux 65 sélections avec le XV de France. Il fallait le dire haut et fort qu'il ne fallait pas qu'on y aille. Je demande des comptes au peuple biterrois, au maire de Béziers. Déçu, triste, malheureux. J'ai honte. J'ai honte. Un sport de combat, de solidarité, de fierté, de règles, d’honnêteté, d'humilité, de respect. J'ai fait ce sport-là pour tout ça. Si ça se règle devant les tribunaux, il va falloir qu'il y ait des gens qui s'expliquent. Parce que là, ce n'est plus du sport".