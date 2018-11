Route du Rhum : Thomas Coville annonce "une météo inhabituelle"

publié le 02/11/2018 à 11:14

Depuis un mois, tous les vendredis, RTL vous emmène en mer en compagnie de Thomas Coville, l'un des favoris de la prochaine Route du Rhum dont le départ sera donné dimanche 4 novembre. Sur son multicoques Sodebo, le skipper prépare le début de la course depuis Saint-Malo, avec un œil particulièrement attentif à la météo, afin d'affiner la stratégie de navigation et le choix des routes à prendre.



"C'est vrai qu'à deux jours du départ on commence à avoir une bonne idée. Mais ça va s'affiner", confie Thomas Coville. "On va avoir une météo assez inhabituelle. Les modèles numériques ne sont pas très bien calés. Et c'est bien parce que ça met du suspense", explique le navigateur.

Les conditions seront donc spéciales cette années, car si d'habitude les alizés portent les bateaux jusqu'en Guadeloupe, "cette année elles ne sont pas du tout installées", analyse Thomas Coville. Ce dernier annonce une course plus violente, "plus virile".