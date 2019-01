Route du Rhum 2018 : Bob Escoffier, un vieux loup de mer sur un bateau légendaire

publié le 28/10/2018 à 14:00

À 69 ans, le Malouin Bob Escoffier va s’élancer pour la 5e fois sur la Route du Rhum. Le doyen de la course, qui consacre une bonne partie de sa vie à restaurer et à sauver de l’oubli trois-mâts, goélettes, frégates et autres voiliers historiques, va tenter de rejoindre la Guadeloupe sur un bateau classé au patrimoine.



Ce voilier, c’est "Kriter V", un monocoque de 21 mètres qui, en 1978 lors de la première édition, avait été baptisé "le grand cigare bleu". Et si ce bateau est entré dans la légende du Rhum, c’est que cette année-là, après 23 jours de mer, Michel Malinovsky avait été coiffé sur la ligne d’arrivée par "L'Olympus" de Mike Birch pour... 98 secondes.

"Je vais au moins essayer de rallier Pointe-à-Pitre en 23 jours", annonce 40 ans plus tard, avec humilité, Bob Escoffier. Son souhait : ne pas revivre la même mésaventure qu’il y a quatre ans. Après avoir remplacé au pied levé sa fille Servane, il avait du abandonner pour cause de voie d’eau sur son monocoque "Groupe-Guisnel". Le marin avait même dû être hélitreuillé par la marine espagnole au large du cap Finisterre.

J'ai même perdu 15 kilos pour être au top de ma forme Bob Escoffier





"Mon ambition est déjà d'arriver à Pointe-à-Pitre, insiste Robert, son vrai prénom. Je me suis préparé pour ça. J’ai même perdu 15 kilos pour être au top de ma forme". Cela fait plus d’un an qu'il s’est fait prêter "Kriter V", propriété d’un Belge amoureux de la mer. Après avoir passé six mois dans un chantier, le monocoque participera lui aussi à sa 5e Route du Rhum.



Bob Escoffier, qui a disputé sa première Route du Rhum en 1994, repart donc à l’assaut de l’Atlantique, "pour le plaisir et parce que j’ai un vrai attachement sur cette course". Et pour renforcer le côté 40e anniversaire de l’incroyable arrivée de "Kriter V" et de "Olympus", trois répliques du petit trimaran jaune de Mike Birch seront aussi de la fête, trois trimarans barrés par Jean-Paul Froc, Charlie Capelle et Loïck Peyron.



Entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, Bob Escoffier espère donc écrire une nouvelle belle page de l’histoire de la Route du Rhum, lui qui s’était également illustré lors de l’édition 2002 : au large de Madère, il s’était dérouté pour aller secourir la navigatrice Karine Fauconier. "Kriter V", rebaptisé "Socomore Quéguiner", sera baptisé le jeudi 2 novembre par Jacqueline Tabarly. Ensuite, il patientera accosté quai Vauban le départ de cette 11e édition de la Route du Rhum.