Philippe Geluck : la coïncidence "hallucinante" qui a marqué la naissance de son "Chat"

Au micro de Flavie Flament dans Jour J, le papa du Chat, Philippe Geluck, se confie sur la création de ce dernier. Le gros matou gris, connu sous le nom du "Chat", a été inventé le 3 mars 1983 à 22h30 exactement. À la demande du journaliste Luc Honorez, Philippe Geluck propose son dessin au journal Le Soir.

"C’était la veille du jour où on devait rendre les dessins à la rédaction, on m’avait appelé en me disant ‘Eh tu n’as pas oublié ? c’est demain matin ! ’ et je lui dis ‘euh non non bien sûr,’ et j’avais complètement oublié (…) , je me mets sur la table où on venait de dîner et je repense au chat que j’avais dessiné trois années plutôt", confie le dessinateur belge sur RTL.

Les premiers croquis du Chat qu’on connaît tous aujourd’hui se trouvaient sur son carton de mariage, confie-t-il à Flavie Flament : "On voyait d’abord madame chat avec des yeux émerveillés et quand on ouvrait le carton, on voyait monsieur chat qui lui offrait ses hommages. Donc je repense à ce chat et je me dis 'ça, c’est pas mal, je vais le mettre debout, l’habiller, lui mettre un manteau, une cravate, et lui faire dire des conneries'," explique-t-il encore dans Jour J.

"Le Chat" né en même temps qu'Hergé, le créateur de "Tintin" meurt

Une fois terminé, Geluck a voulu tester son dessin auprès de sa femme, "ça l’a fait marrer et je me dis ça, c’est bon, je peux l'amener au journal.". Séduite, la rédaction choisit "Le Chat" pour illustrer le journal. Très vite, il devient la mascotte du quotidien.

Le dessinateur était alors loin de se douter de ce qui était en train de se passer à ce même moment dans un hôpital bruxellois. "Ce que je ne savais pas, c’est que, à l’heure exacte, 22 h 30, 3 mars 1983, j’invente Le Chat, et il se passe un autre événement, que je découvrirai beaucoup plus tard, c’est qu’à cette minute précise, Hergé, le créateur de Tintin meurt dans un hôpital bruxellois, à la minute même ou j’invente Le Chat, c’est hallucinant quand même des choses comme ça", déclare le dessinateur belge.

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info