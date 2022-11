La Route du Rhum : 44 ans d’histoire d’une course mythique

Le sujet du jour. C'est un voyage solitaire et sans escale. La Route du Rhum est une course transatlantique à la voile qui marque 44 ans d'histoire, aussi édifiante que dangereuse. Tous les 4 ans depuis 1978, Saint Malo accueille le top départ de cette traversée légendaire qui a suscité un engouement populaire.

Les concurrents longent le nord de la Bretagne avant de basculer vers l'Atlantique, puis passent au nord ou au sud des Açores pour rallier Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Pendant 44 ans se sont illustrés des skippers de renom tels que Mike Birch, vainqueur de la première édition, Francis Joyon, détenteur du record de cette compétition ( 7 jours 14 heures 21 minutes et 47 secondes) ou encore Roland Jourdain, l'unique marin ayant remporté la victoire deux fois de suite.

Le dimanche 6 novembre 2022 marquera la 12e édition de la Route du Rhum. 138 bateaux et skippers sont attendus sur la ligne de départ au large de la pointe du Grouin à Cancale. Décryptage de cette course qui n'a pas fini d’enivrer toutes les têtes à terre.

Pourquoi on en parle ? Qu'est-ce que la route du Rhum ? Quels sont les grands vainqueurs ? Quels évènements ont marqué les 11 dernières éditions ?

Citation. "C'est une aventure extraordinaire d'être sur un ponton et de voir arriver ces voiliers dans la nuit et même de jour. Il y a une ambiance de folie, il y a énormément de monde, il y a la musique antillaise qui est là. Et puis on voit ces marins arrivés avec la mine heureuse, mais aussi déconfite parce qu'ils ont passé 7 jours en mer à batailler, à presque pas dormir. Ils semblent arriver sur une autre planète, raconte Frédéric Veille, journaliste à RTL présent en Guadeloupe, lors de l'arrivée de l'édition 2018.



