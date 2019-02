publié le 02/11/2018 à 14:00

Sur les quais de Saint-Malo, les deux hommes parlent de bateau, de voile, de météo marine, de mer. Car ces deux hommes que la vie n’a pas épargné, ce sont deux des 123 skippers à prendre le départ de la 11e édition de la Route du Rhum. Pour Damien Seguin, né sans main gauche il y a 38 ans, c’est la suite logique d’une carrière professionnelle déjà auréolée de nombreux titres.



En effet, le skipper originaire de Briançon fut sacré double champion paralympique lors des Jeux d'Athènes et de Rio et avait été médaillé d'argent aux Jeux de Pékin.

Si l’on ajoute à cela quatre titres de champion du monde, deux participations à la Transat Jacques Vabre et deux Route du Rhum en Class40, on comprend mieux qu’à la barre d’un voilier il n’a rien d’un novice.

Premier skipper handisport sur un Imoca

Pourtant, c’est un autre défi qui s’ouvre devant lui cette année puisque c’est à bord d’un Imoca, ces luges océaniques ultra puissantes, qu’il s’aligne sur cette Route du Rhum où il sera le premier skipper handisport à prendre le départ d'une course en solitaire à bord d'un monocoque de 60 pieds.



"Plusieurs aménagements ont été faits sur le bateau pour compenser mon handicap", explique-t-il. Il a ainsi fallu adapter la manivelle à mon bras gauche pour que je puisse entrer mon moignon dans un manchon et ainsi utiliser toute la puissance du haut du corps. Pour cela, nous avons travaillé avec le Centre de Kerpape de Ploemeur".

Sur le bateau du film "En solitaire" avec François Cluzet

Après des entraînements plus que satisfaisants et une qualification obtenue en mai dernier, voilà donc Damien Seguin prêt à réaliser son rêve sur son monocoque rouge, celui qui avait servi au tournage du film "En solitaire" avec François Cluzet.



"J‘ai désormais hâte d’y être et d’écrire une très belle histoire pour continuer à véhiculer des valeurs d’inclusion et d’intégration que je défends depuis mes débuts", conclut-il, en espérant donner de la visibilité à l’association qu’il a créée en 2006, "Des Pieds et des Mains", une association pour faire changer le regard des valides sur sa différence.

J'ai oublié que j'avais été valide avec deux jambes Fabrice Payen Partager la citation





Ce sera aussi le message de Fabrice Payen, qui veut être le porte-voix de ceux qui veulent comme lui prouver qu’on peut surmonter le handicap. À quelques jours de fêter ses 50 ans, ce Malouin, marin aguerri, capitaine de marine marchande, s’est retrouvé amputé il y a six ans suite à un accident de la route.



Vie brisée, certificat d’inaptitude signé de l’administration maritime, Fabrice Payen ne flanche pas et s’équipe d’une prothèse très sophistiquée, étanche, à laquelle il s’adapte rapidement, si bien qu’il lance avec le sourire : "J'ai oublié que j'avais été valide avec deux jambes".

Démontrer à la marine marchande qu'elle a eu tort

Aujourd’hui au départ de la Route du Rhum (en catégorie Rhum), il veut démontrer à la marine marchande qu'elle a eu tort "et qu’avec une jambe appareillée on peut continuer à naviguer. Ce que je souhaite, au delà de cette course, c’est une renaissance professionnelle, c’est faire comprendre que ma prothèse n’enlève rien à mes qualités nautiques".



Pour sa première participation à la Route du Rhum, où il espère démontrer que grâce à une prothèse on peut aller de l’avant, il portera les couleurs de "Premiers de Cordée", une association qui amène le sport à l'hôpital pour les enfants et qui sensibilise les entreprises à des postes de travail adaptés.