Route du Rhum 2018 : Alex Thomson percute la falaise de la Guadeloupe

publié le 16/11/2018 à 07:56

Lancé à pleine vitesse Alex Thomson skipper du monocoque 60 pieds Hugo Boss a percuté les falaises de la Guadeloupe aux alentours de 21h45 (heure locale) ce jeudi 15 novembre 2018 (2h45 en métropole).



L’accident est survenu à l’extrémité Nord de Grande terre alors que le Britannique s’apprêtait à contourner la Guadeloupe et faire route vers Pointe à Pitre. La Direction de course de la Route du Rhum a contacté Alex Thomson pour prendre des nouvelles du skipper et de son bateau.

Alex Thomson a du affaler les voiles et démarrer son moteur pour extraire son bateau des rochers. Il a ainsi pu s’écarter des récifs avant de ré-hisser pour reprendre sa route. Alex a ensuite coupé son moteur et installé un nouveau plomb sur l’arbre d’hélice.

Le skipper n’a pas subi de dommage corporel mais les avaries sont importantes. La crash box et le bout dehors ont été endommagés, entraînant une voie d’eau, circonscrite par la cloison étanche du pic avant.



Le foil tribord est endommagé. Selon Alex, la quille et sa structure ont été également touchées sans pouvoir établir de diagnostic plus précis en pleine nuit. Actuellement, le bateau fait route à une vitesse de 7 nœuds et poursuit son tour de l’île. Une vedette de la SNSM a été dépêchée sur place et se tient prête à intervenir en cas de besoin. En approche du petit îlot ‘La Tête à l’Anglais’, il lui reste environ 60 milles à courir jusqu’à la ligne d’arrivée.



Le Jury a été informé par la Direction de course de l’accident et va porter réclamation contre Alex Thomson pour avoir fait usage de son moteur pendant la course.