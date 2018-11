Route du Rhum 2018 : Armel Tripon, 3ème et vainqueur en Multi 50

publié le 15/11/2018 à 21:56

C’est à 16h32 heure locale à Pointe à Pitre (21h32 heure métropolitaine) ce jeudi 15 novembre 2018 que le Nantais a franchi la ligne d’arrivée en 3ème position, 3 jours et 17 heures après Francis Joyon et François Gabart.



En un temps de 11 jours, 7 heures et 32 minutes, Armel Tripon, 43 ans, s’adjuge pour sa deuxième participation à la Route du Rhum, la victoire en catégorie Multi 50. Quasi inconnu du grand public, Armel Tripon fait de la course au large depuis vingt ans et courre en Multicoque depuis 2017 après avoir longtemps vogué sur monocoque, notamment en Figaro.



3e de la Transat Jacques Vabre 2017 avec son multicoque équipé de foils, Armel Tripon se considérait comme "un outsider motivé" au départ de cette 11ème édition. Seul concurrent parmi les six engagés de la catégorie Multi50 à être sorti sans encombres de la grosse dépression des premières 48 heures, il avait pris une option sud gagnante pour sortir en tête de la flotte à mi-course au large du Cap Finisterre. Depuis Armel Tripon, bien aidé par les escales techniques et les avaries des autres concurrents n’avait cessé d’avoir une confortable avance pour arriver en Guadeloupe avec plus de 280 milles d’avance sur Erwan Le Roux et 410 milles sur Thibaut Vauchel Camus qui ne sont attendus que vendredi en fin de journée.

Marié et père de trois garçons, Armel Tripon avait découvert la voile en baie de Quiberon avec des copains de lycée qui l’avaient embarqué à bord d’un petit voilier. Formé à l’inévitable école de voile des Glénans, il devint vite un compétiteur redoutable. Cette Route du Rhum 2018 était sa vingtième course transatlantique et seulement sa deuxième à bord d’un multicoque !