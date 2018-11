publié le 12/11/2018 à 16:39

La course a offert un finish dantesque. Lancée le 4 novembre depuis Saint-Malo, la Route du Rhum a vu François Gabart et Francis Joyon se disputer la victoire au sprint. Et c'est ce dernier qui l'a emporté sur le fil. Néanmoins, il a tenu à partager cette victoire avec son cadet. "Bien sûr je le lui dédie complètement, il aurait mérité cette victoire largement autant que moi", confie le vainqueur sur RTL.



Le navigateur de 62 ans a même indiqué qu'il "partage cette victoire avec lui". "On est arrivé ensemble, ça s'est joué à un virement de bord à la dernière seconde (...) Je m’apprêtais à le féliciter chaleureusement, pensant que je serai son second", a raconté Francis Joyon.

Le sexagénaire, grande figure des courses maritimes, a remporté sa première Route du Rhum pour sa septième participation sur son bateau Idec, après une remontée d’anthologie sur un François Gabart que l'on croyait avoir déjà course gagnée.

Pour couronner le tout, Francis Joyon bat le record de la Traversée, arrivant à Pointe-à-Pitre 7 jours 14 heures et 21 min après le départ de Saint-Malo, soit 45 minutes plus vite que le précédent record détenu par une autre légende des mers, Loïck Peyron.

Merci ¿@FrancisJoyon¿ d avoir dédié et partagé cette magnifique victoire à/avec ¿@francoisgabart¿ sur ¿@RTLFrance¿ Diffusion 18h35 ¿! Et encore Bravo pic.twitter.com/fOWEqmC2xA — Marc-Olivier FOGIEL (@FogielMarcO) 12 novembre 2018