Roland-Garros : visite guidée dans l'enceinte du tournoi, réaménagée

publié le 29/05/2021 à 12:25

RTL Événement version Roland-Garros à l'approche du tournoi, qui doit débuter dimanche 29 mai. Comme chaque année, un joueur favori : Rafael Nadal, qui vise un quatorzième titre Porte d'Auteuil. Pour les débuts de cette compétition, il n'y aura pas besoin de déployer le toit du Central puisque le soleil sera au rendez-vous. Une bonne nouvelle pour les spectateurs qui ont le privilège d'avoir des billets puisqu'ils pourront pleinement profiter de l'enceinte et découvrir les nombreux changements.

En effet, le Central n'a plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant. Celui-ci a été en partie démoli puis reconstruit avec un chapeau amovible. Un joli court est également sorti de terre dans les serres d'Auteuil. S'il reste encore quelques arbres à planter, le public va découvrir de nouveaux espaces : à l'entrée principale "on arrive sur le grand parvis de l'Aviateur où trône la statue de six mètres de haut de Roland-Garros", détaille Gilles Jourdan, responsable des opérations de modernisation du stade.

Non loin des guichets, une autre statut, celle du "seigneur" Nadal, vainqueur du titre à treize reprises. "C'est très rare de faire une statue de quelqu'un qui est vivant, en bonne santé et qui joue encore. Mais c'est aussi très rare de gagner treize fois Roland-Garros", plaisante le monsieur travaux. Derrière le joueur en acier inoxydable, "on est à la place de l'ancien court numéro 1 qui a été remplacé par une grande esplanade et on y a remis les statuts des mousquetaires qui étaient là auparavant".

Un toit amovible sur le court Suzanne Lenglen

Il y aura encore un chantier important qui débutera à la fin du tournoi pour livraison début 2024 : la mise en place d'un toit amovible sur le court Suzanne Lenglen. C'est là que se dérouleront les épreuves de boxe lors des Jeux Olympiques de Paris, prévus la même année.