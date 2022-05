Roland-Garros : qu’est-ce que le syndrome de Müller-Weiss dont souffre Nadal ?

"La douleur est toujours là et elle na va pas disparaître maintenant. La question est de savoir si son intensité va me permettre de jouer avec de réelles chances ou non". Voici les mots de Rafael Nadal quelques jours avant de faire son entrée à Roland-Garros cette année. L'Espagnol, absent de longs mois à cause de son pied droit, souffre du syndrome de Müller-Weiss. Depuis, il a rassuré après sa victoire au 2e tour contre Corentin Moutet mercredi soir 25 mai. "Jour après jour, j'apprécie le fait que je suis à Roland-Garros, et on verra ce qui arrivera", a commenté le maître de la terre battue, sans assurance que son problème physique l'épargne durant la quinzaine Porte d'Auteuil.

S'il ne semble pas gêné jusque là par cette blessure chronique ces derniers jour, celle-ci l'a lourdement handicapé au Masters 1000 de Rome mi-mai, où il a été battu en huitième de finale par Denis Shapovalov. En conférence de presse, "Rafa" faisait le point sur ce mal qui peut le handicaper à tout moment. "Je ne me suis pas blessé, je suis un joueur qui vit avec cette blessure", expliquait-il.

Une hyper sollicitation comme facteur aggravant ?

En effet, le syndrome de Müller-Weiss est une pathologie très rare, permanente, qui provoque des douleurs aux pieds, et qui surtout ne peut pas se guérir, en tout cas pas tant que l'Espagnol souhaite demeurer un joueur de tennis. Interrogé par L'Équipe en 2021, le Dr Gilbert Versier expliquait qu'une opération "ne permet plus la pratique du sport à haut niveau".

Le syndrome de Müller-Weiss est une dégénérescence osseuse, et le Dr Versier, ex-chef du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital militaire de Vincennes, décrit cela comme "la mort de l'os, il n'est pas rongé, il a perdu sa vascularisation", auprès de nos confrères. "Tout cela se passe sur la colonne du gros orteil, là où on a le maximum d'appuis", ajoute le médecin.

Cela est-il donc une conséquence de l'activité sportive professionnelle de Rafael Nadal ? C'est une blessure que j'ai depuis 2005", a expliqué le champion ces derniers mois. L'hypothèse d'une mauvaise position du pied consécutive aux tendinites aux genoux développées par le tennisman en 2005 peut être probable. "C'est possible", note le Dr Gibert Versier, qui précise qu'il ne connaît pas le dossier médical du sportif. Une chose est sûre, l'activité physique et la sollicitation excessive de cette région du pied augmente les risque de douleur.

Le syndrome de Müller-Weiss, rare et souvent observé chez les femmes entre 40 et 60 ans, touche ainsi un Rafael Nadal plus jeune que la moyenne des patients atteints. La conséquence de la dégénération peut aussi être de l'arthrose à long terme, elle aussi très douloureuse. Pour le moment, si le Taureau de Manacor souhaite continuer à pratiquer le tennis, sa seule solution reste le repos lorsque la douleur est trop forte, et la prise d'anti-inflammatoires, voire l'injection de cortisone, pour supporter la douleur le reste du temps.

