VIDÉO - Roland-Garros : les larmes de Tsonga pour le dernier match de sa carrière

L'issue était inéluctable, le scénario incroyable et la fin pleine d'émotion. Face à Casper Ruud, l'une des références sur terre battue cette saison, Jo-Wilfried Tsonga a livré une incroyable prestation, faisant vibrer le court Philippe-Chatrier une dernière fois de son coup droit foudroyant, digne de ses grandes années. Si pendant plus de 3h40, il a donné du fil à retordre au numéro 8 mondial, le Français a été rattrapé par un douleur à l'épaule en fin de quatrième manche.

Au moment de breaker et de s'entrouvrir les portes d'un 5e set face au Norvégien, Tsonga s'est trouvé incapable de servir. Après avoir tenté une vaine manipulation par son kiné, c'est en larmes que le Manceau est allé disputer un inexorable tie-break, scellant l'issue du dernier match de sa carrière. Après 705 matches disputés sur le circuit ATP, Jo-Wilfried Tsonga prend donc sa retraite professionnelle.

Après les larmes, sont venus les sourires sur le court central, où Jo-Wilfried Tsonga a été rejoint par ses proches et son équipe pour une vibrante cérémonie d'adieux. Ceux qui l'ont côtoyé sur le court, Gilles Simon, Gaël Monfils ou encore Benoît Paire, sont également venus prendre "Jo" dans leurs bras. Un message vidéo a été diffusé dans le stade, des plus grandes légendes du tennis, Djokovic, Nadal, Murray, Federer, saluant l'incroyable carrière du Français. "Aujourd'hui est un grand jour pour moi, le jour de dire adieux à mon compagnon de toujours. (...) J'ai appris à rester moi-même, sans faire de vagues inutiles, faire du mieux possible", déclare alors le Français dans un discours poignant, les yeux humides. "Merci Roland, merci monsieur tennis, je t'aime"

