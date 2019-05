publié le 29/05/2019 à 11:28

Le programme est encore copieux pour cette quatrième journée des Internationaux de France. Du côté des Français et des Françaises, ils sont huit en lice, à commencer par la jeune Dianne Parry, 16 ans et seulement 457e mondiale. Elle ouvre les hostilités sur le court numéro 14 face à la Belge Elise Mertens, tête de série numéro 20.



Kristina Mladenovic, elle, est attendue sur le court Suzanne-Lenglen, contre la Croate Petra Matric, après le deuxième match de l'Espagnol Rafael Nadal, opposé à l'Allemand Yannick Maden, et avant le choc 100% bleu-blanc-rouge entre Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert.

Le Suisse Roger Federer se frotte lui aussi à un Allemand, Oscar Otte, sur le central. Cette rencontre est programmée après celle de Jo-Wilfried Tsonga contre le Japonais Kei Nishikori. Richard Gasquet jouera sur le court numéro 1 face à l'Argentin Juan Ignacio Londero, Nicolas Mahut sur le 14 contre l'Allemand Philipp Kohlschreiber.

Le programme de mardi 28 mai :

Début des matches à 11h.



Court Central Philippe-Chatrier :

Sloane Stephens (USA/N.7) - Sara Sorribes Tormo (ESP)

Kei Nishikori (JAP/N.7) - Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Oscar Otte (ALL) - Roger Federer (SUI/N.3)

Viktoria Kuzmova (SLQ) - Kiki Bertens (HOL/N.4)



Court Suzanne-Lenglen :

Garbiñe Muguruza (ESP/N.19) - Johanna Larsson (SUE)

Yannick Maden (ALL) - Rafael Nadal (ESP/N.2)

Petra Martic (CRO/N.31) - Kristina Mladenovic (FRA)

Benoît Paire (FRA) - Pierre-Hugues Herbert (FRA)



Court Simonne-Mathieu :

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) - Hugo Dellien (BOL)

Kristina Kucova (SLQ/Q) - Karolina Pliskova (RTC/N.2)

Grigor Dimitrov (BUL) - Marin Cilic (CRO/N.11)

Belinda Bencic (SUI/N.15) - Laura Siegemund (ALL)



Court N.1 :

Un double messieurs

Juan Ignacio Londero (ARG) - Richard Gasquet (FRA)

Stanislas Wawrinka (SUI/N.24) - Cristian Garin (CHL)

Johanna Konta (GBR/N.26) - Lauren Davis (USA/WC)



Court N.6 :

Zhang Shuai (CHN) - Kaia Kanepi (EST)

Roberto Carballes Baena (ESP) - Filip Krajinovic (SER)

Leonardo Mayer (ARG) - Diego Schwartzman (ARG/N.17)

Rebecca Peterson (SUE) - Donna Vekic (CRO/N.23)



Court N.7 :

Corentin Moutet (FRA) - Guido Pella (ARG/N.19)

Mandy Minella (LUX) - Anastasia Sevastova (LET/N.12)

Anastasia Potapova (RUS) - Marketa Vondrousova (RTC)

Alex De Minaur (AUS/N.21) - Pablo Carreño Busta (ESP)



Court N.12 :

Jennifer Brady (USA) - Polona Hercog (SLN)

Alexei Popyrin (AUS/WC) - Laslo Djere (SER/N.31)



Court N.13 :

Kudermetova (RUS) - Zarina Diyas (KAZ)

Shelby Rogers (USA) - Carla Suarez Navarro (ESP/N.28)

Matteo Berrettini (ITA/N.29) - Casper Ruud (NOR)



Court N.14 :

Elise Mertens (BEL/N.20) - Diane Parry (FRA)

David Goffin (BEL/N.27) - Miomir Kecmanovic (SER)

Nicolas Mahut (FRA) - Philipp Kohlschreiber (ALL)